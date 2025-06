Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους και drones – Εκρήξεις σε πολλές περιοχές

Μια ευρείας κλίμακας επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Κιέβου τα ξημερώματα της Παρασκευής, με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) να πλήττουν την ουκρανική πρωτεύουσα. Οι ουκρανικές μονάδες αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα, σε μια προσπάθεια αναχαίτισης της επίθεσης, ενώ πυρκαγιές και ζημιές καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές του Κιέβου.

🔥🚨BREAKING NEWS: Kyiv Ukraine is currently under heavy bombardment as powerful explosions hit their capital. Russia is attacking full force. pic.twitter.com/LaApSgLNCK

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι «πυρκαγιές που προκλήθηκαν από την πτώση συντριμμάτων και από επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν σε κτίρια σε ολόκληρο το Κίεβο», επισημαίνοντας πως οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να αποκρούσουν τη ρωσική επιθετικότητα.

Ο Τκατσένκο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χτύπησε κατοικημένες περιοχές, τονίζοντας πως «ένα πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Σολομιάνσκι του Κίεβο υπέστη ζημιές».

Multiple fires broke out across Kyiv overnight after Russia launched a drone attack on the capital overnight on June 6.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αναφέροντας ότι πυρκαγιές σημειώθηκαν στις περιοχές Χολοσιβσκι και Ναρνίτσκι. Παράλληλα, ενημέρωσε μέσω Telegram πως «οι μονάδες της ουκρανικής αεροπορικής άμυνας έχουν τεθεί σε επιφυλακή στην περιοχή Ομπολόν του Κιέβου».

Σε μήνυμά του νωρίς το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα), ο Κλίτσκο προειδοποίησε: «Η επίθεση στην πρωτεύουσα συνεχίζεται. Μείνετε στα καταφύγια!»

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters «μια σειρά από εκρήξεις και τουλάχιστον μία μεγάλη πυρκαγιά» στην πόλη, ενώ πληροφορίες από ανεπίσημο κανάλι στο Telegram κάνουν λόγο για φλεγόμενο εμπορικό κέντρο σε προάστιο του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον Τκατσένκο, πυρκαγιά ξέσπασε και σε πολυκατοικία σε δυτική περιοχή του Κιέβου, ενώ θραύσματα από drones εντοπίστηκαν σε τρεις διαφορετικές περιοχές της πόλης.

The attacks on Kyiv haven’t stopped. Explosions continue to be heard across all districts of the capital. A fire has broken out in a residential apartment building. So far, three people have been reported injured. Cruise missile launches have also been reported. pic.twitter.com/BNIteaVIe5

— Daria Matviichuk (@DariaMatviichuk) June 6, 2025