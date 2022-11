Πολάνσκι: Θα δικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση ηθοποιού – Τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση

Ο Γαλλοπολωνός σκηνοθέτης Ρομάν Πολάνσκι θα δικαστεί για δυσφήμιση στις 5 Μαρτίου 2024 επειδή αμφισβήτησε την αλήθεια των δηλώσεων της Βρετανίδας ηθοποιού Σαρλότ Λιούις, η οποία τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ακόμη έφηβη.

Το 2010 η ηθοποιός, η οποία συμμετείχε στην ταινία «Πειρατές» του Πολάνσκι το 1986, δήλωσε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά ο σκηνοθέτης μέσα στο διαμέρισμά του στο Παρίσι όταν ήταν 16 ετών, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Paris Match, τον Δεκέμβριο του 2019, ο Πολάνσκι αμφισβήτησε αυτήν την καταγγελία. «Βλέπετε, το βασικό προσόν ενός καλού ψεύτη είναι η εξαιρετική μνήμη. Αναφέρουν συνεχώς τη Σαρλότ Λιούις στον κατάλογο των κατηγόρων μου, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτουν τις αντιφάσεις της», είχε δηλώσει τότε ο 89χρονος καλλιτέχνης, που έχει κατηγορεί πολλές φορές για βιασμό.

Ο Πολάνσκι αναφερόταν σε δηλώσεις που έκανε η Λιούις σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 1999 στη βρετανική ταμπλόιντ News of the World. Επισήμανε κυρίως μια φράση που απέδιδε η εφημερίδα τότε στην ηθοποιό: «Ήξερα ότι ο Ρομάν είχε κάνει κάτι κακό στις ΗΠΑ αλλά ήθελα να γίνω ερωμένη του (…) Το επιθυμούσα πιθανότατα περισσότερο από εκείνον».

Από το 2010 η ηθοποιός αμφισβητούσε την ακρίβεια των προηγούμενων δηλώσεών της. «Πολλές αναφορές που μου αποδόθηκαν στο άρθρο της News of the World δεν είναι ακριβείς», σχολίαζε τότε. Μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Πολάνσκι στο Paris Match, οι δικηγόροι της Λιούις κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του.

Από τα τέλη του 1970 έχουν διατυπωθεί πολλές φορές κατηγορίες σε βάρος του Πολάνσκι, του Πολωνού σκηνοθέτη που γεννήθηκε στο Παρίσι το 1933 και έχει βραβευτεί με τρία Όσκαρ και έναν Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες.