Πέθανε ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Μπέντον, δημιουργός της ταινίας «Κράμερ εναντίον Κράμερ»

Ο Ρόμπερτ Μπέντον, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και τρεις φορές βραβευμένος με Οσκαρ πέθανε στη Νέα Υόρκη, σε ηλικία 92 ετών. Ο γιος του Ρόμπερτ Μπέντον, Τζον Μπέντον, δήλωσε ότι ο σκηνοθέτης πέθανε την Κυριακή (11/5) στο σπίτι του στο Μανχάταν από «φυσικά αίτια».

Τριπλά βραβευμένος με Όσκαρ, ο Μπέντον κέρδισε βραβεία για το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας «Κράμερ εναντίον Κράμερ». Το τρίτο του Όσκαρ προήλθε από το σενάριο της ταινίας «Μία θέση στην καρδιά» (Places in the Heart) του 1985, την οποία σκηνοθέτησε.

Ο Ρόμπερτ Μπέντον γεννήθηκε στο Γουαξαχάτσι του Τέξας και σπούδασε Καλές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Κολούμπια με στόχο να γίνει ζωγράφος. Παράλληλα προσπαθούσε να βιοποριστεί ως σκιτσογράφος. Η πρώτη του επαγγελματική επιτυχία ήρθε όταν προσλήφθηκε ως βοηθός καλλιτεχνικού διευθυντή στο περιοδικό Esquire, για να αναλάβει αργότερα τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή (1958-64).

Ο Μπέντον συνεργάστηκε με δεκάδες ηθοποιούς, αρκετοί από τους οποίους κέρδισαν Όσκαρ πρωταγωνιστώντας σε ταινία που σκηνοθέτησε. Ο Ντάστιν Χόφμαν και η Μέριλ Στριπ κέρδισαν ο καθένας Όσκαρ για τις ερμηνείες τους στην ταινία «Κράμερ εναντίον Κράμερ» και η Σάλι Φιλντ κέρδισε βραβείο της για τον ρόλο της στο «Μία θέση στην καρδιά».

