Παπούα Νέα Γουϊνέα: Πάνω από 300 άνθρωποι έχουν θαφτεί στη λάσπη έπειτα από κατολίσθηση – Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κάνουν αγώνα δρόμου για να φτάσουν σε χωριά που επλήγησαν από μια τεράστια κατολίσθηση στην απομονωμένη επαρχία Ένγκα της Παπούα Νέας Γουινέας, όπου φοβούνται ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Μια ομάδα ταχείας επέμβασης που αποτελείται από γιατρούς και στρατιωτικό προσωπικό κατάφερε να φτάσει στην απομονωμένη περιοχή της κατολίσθησης, ανέφερε η ανθρωπιστική οργάνωση Care Australia.

Ωστόσο το δύσκολο έδαφος και οι ζημιές στους κύριους δρόμους δυσχεραίνουν τις προσπάθειες διάσωσης, πρόσθεσε η οργάνωση. Η πρόσβαση σε αυτοκινητόδρομο έχει αποκλειστεί και η περιοχή να είναι προσβάσιμη μόνο με ελικόπτερο.

Η κατολίσθηση έθαψε εκατοντάδες σπίτια στα υψίπεδα της Ένγκα, στο βόρειο τμήμα της νησιωτικής χώρας στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό, γύρω στις 03:00 τοπική ώρα την Παρασκευή.

Παραμένει ασαφές πόσοι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια. Η οργάνωση Care Australia δήλωσε ότι 60 σπίτια έχουν καταστραφεί και «προς το παρόν, όλα τα μέλη αυτών των νοικοκυριών παραμένουν εξαφανισμένα».

Στην περιοχή όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση ζουν σχεδόν 4.000 άνθρωποι. Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι ο αριθμός των πληγέντων είναι «πιθανότατα μεγαλύτερος» καθώς στην περιοχή έχουν φτάσει πρόσφυγες που προσπαθούν να προστατευθούν από συγκρούσεις σε γειτονικές περιοχές. Πρόσθεσε ότι και άλλα χωριά θα μπορούσαν επίσης να κινδυνεύσουν «εάν η κατολίσθηση συνεχιστεί προς τα κάτω στο βουνό».

Ο Amos Akem, βουλευτής της επαρχίας Ένγκα δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι με βάση τις αναφορές από το έδαφος, «η κατολίσθηση έθαψε περισσότερους από 300 ανθρώπους και 1.182 σπίτια». Εξήγησε ότι οι προσπάθειες διάσωσης αντιμετωπίζουν εμπόδια αφού έχει αποκλειστεί ο δρόμος που συνδέει το χωριό Yambali με την πρωτεύουσα.

Υπολογίζεται ότι η κατολίσθηση δημιούργησε συντρίμμια με έκταση περίπου 8 μέτρα και επηρέασε περισσότερα από 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης συμπεριλαμβανομένων 150 μέτρων του κύριου αυτοκινητόδρομου προς την επαρχία Ένγκα.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ Serhan Aktoprak δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, ότι η περιοχή που επλήγη από την κατολίσθηση κάλυπτε το μέγεθος τριών έως τεσσάρων γηπέδων ποδοσφαίρου. Ορισμένα σπίτια στο χωριό γλίτωσαν από την κατολίσθηση, δήλωσε ο κ. Aktoprak, αλλά «δεδομένης της κλίμακας της καταστροφής» ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 100.

