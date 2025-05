Πάπας Λέων ΙΔ’: «Ποτέ ξανά πόλεμος» – Το μήνυμα του νέου Ποντίφικα για Ουκρανία και Γάζα στην πρώτη του κυριακάτικη προσευχή

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ απηύθυνε το πρώτο του κυριακάτικο μήνυμα στους πιστούς από το μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, με ένα ισχυρό κάλεσμα προς τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου: να σταματήσουν τους πολέμους και να εργαστούν για την ειρήνη.

«Ποτέ ξανά πόλεμος», είπε, δίνοντας έμφαση στην τραγική κατάσταση που επικρατεί σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

The New American Pope: Pope Leo XIV chanting the noonday Regina Caeli in St. Peter’s Square today and he gives strong call for peace in various global conflicts…pic.twitter.com/Nl7ffVf4RL

