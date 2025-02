Πανικός σε πτήση: Επιβάτης επιτέθηκε στον διπλανό του για τα… σνακ στο πάτωμα – Βίντεο από τον καβγά

Ένα βίαιο περιστατικό σε πτήση της EasyJet προκάλεσε σοκ στους επιβάτες του αεροσάφους, καθώς ένας άνδρας επιτέθηκε στον διπλανό του. Συγκεκριμένα του έκανε κεφαλοκλείδωμακαι τον χτύπησε με σφαλιάρες επανειλημμένα στο πρόσωπο. Ο λόγος; Τα σνακ που είχαν πέσει στο πάτωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λονδίνο προς Άμστερνταμ, με την ένταση να έχει ήδη φτάσει στα ύψη -πριν απογειωθεί το αεροσκάφος- λόγω καθυστέρησης δύο ωρών στην απογείωση, εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας γεροδεμένος επιβάτης επιτέθηκε σε έναν νεότερό του, για να τον «τιμωρήσει» για τα σνακ που φέρεται να έριξε στο πάτωμα.

Ο άνδρας, ο οποίος μοιάζει να είναι πολύ πιο δυνατός, κρατούσε τον συνεπιβάτη του με ένα σφιχτό κεφαλοκλείδωμα στον διάδρομο της καμπίνας του αεροπλάνου και του έδωσε μια δυνατή σφαλιάρα στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια τον έσπρωξε με δύναμη στο στήθος, με αποτέλεσμα να πέσει πίσω στη θέση του και πάνω στον φίλο του, που προσπαθούσε να παρέμβει.

Shock moment EasyJet passenger puts man in headlock and slaps him pic.twitter.com/fXayjism0y

— The Sun (@TheSun) February 10, 2025