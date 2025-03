Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ενημερώνει σήμερα τα κράτη – μέλη για τα σχέδια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να ενημερώσει σήμερα (4/3) τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα σχέδια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και τις αμυντικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Χρειαζόμαστε αναμφίβολα μία μαζική αύξηση δαπανών στην άμυνα. Επιθυμούμε διαρκή ειρήνη, αλλά η διαρκής ειρήνη μπορεί μόνο να οικοδομηθεί στην αμυντική ισχύ και η αμυντική ισχύς αρχίζει με την ισχυροποίησή μας», εξήγησε η ίδια.

🇪🇺 Ursula von der Leyen said Europe needs a “massive defence boost”, adding that she plans to inform EU countries on March 4 of her plans to strengthen Europe’s defence industry and military capabilities.

“We want lasting peace, but lasting peace can only be built on strength,… pic.twitter.com/Pd80nqSBO5

— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 3, 2025