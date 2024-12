Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες σε ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ζαπορίζια

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσική πυραυλική επίθεση που κατέστρεψε ιδιωτική κλινική στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Οι διασώστες αναζητούσαν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, ανέφερε ο ίδιος με ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι η κατάσταση ενός άτομου είναι σοβαρή και δύο γιατροί ήταν μεταξύ των τραυματιών.

Filthy Russian savages just committed another massacre in Zaporizhia, targeting a busy hospital with ballistic missiles.

We don’t know how many dead yet but I’m sure that fucking piece of shit Musk and the US president’s idiot son will find it hilarious. pic.twitter.com/s5okUSPIxk

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 10, 2024