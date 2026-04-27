Εύβοια: Eλεύθερος o οδηγός του ασθενοφόρου που ενεπλάκη στo θανατηφόρο τροχαίο στο Αλιβέρι – Δείτε φωτογραφίες λίγα λεπτά μετά την τραγωδία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

aliveri

Το μεσημέρι της Κυριακής 26/4 ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος στο Αλιβέρι που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 16χρονου οδηγού δικύκλου, αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον οδηγό του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ο οποίος ενεπλάκη στην τραγωδία που συγκλόνισε τα ξημερώματα του Σαββάτου την κοινωνία της Εύβοιας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το evia online, η υπερασπιστική γραμμή του οδηγού του ΕΚΑΒ φαίνεται να έγινε αποδεκτή καθώς στο σημείο που συνέβη το δυστύχημα μπορεί να στρίψει κάποιος οδηγός, καθώς η διπλή γραμμή γίνεται μονή, αν και προφανώς προέχει πάντα η ασφάλεια των οχημάτων και των επιβατών που έρχονται από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Δείτε τις φωτογραφίες λίγα λεπτά μετά το θανατηφόρο τροχαίο:

aliveri

Πηγή: evia online

