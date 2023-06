Ουκρανία: Σε εξέλιξη η εκκένωση με αστυνομικούς να κουβαλούν στα χέρια ηλικιωμένους – Τα νερά «κατάπιαν» πόλη

Αγώνα δρόμου κάνουν οι αρχές της Ουκρανίας προκειμένου να εκκενώσουν τα χωριά και τους οικισμούς στις όχθες του ποταμού Δείπνερου από τους περίπου 16.000 κατοίκους μετά την ανατίναξη του φράγματος στην Νόβα Καχόβκα.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας φαίνεται αστυνομικός να μεταφέρει στα χέρια κατάκοιτη, ηλικιωμένη γυναίκα προκειμένου να εκκενώσει το σπίτι της.

Police officer Maksym Asieiev evacuates residents from Tyaginka, Kherson region, in the aftermath of Russia’s destruction of the Kakhovka Hydroelectric Power Plant’s dam.

