Ουκρανία: Οι Ρώσοι “αποχωρούν ταχέως” από Κίεβο και Τσερνίγκιφ, λέει το Κίεβο – Καταγγελία Ζελένσκι ότι “ναρκοθετούν εδάφη”

Σκληρές μάχες μαίνονται και σήμερα στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας, με τη Μαριούπολη να βρίσκεται στο “επίκεντρο”. Την ίδια στιγμή, σύμβουλοι της ουκρανικής προεδρίας εκφράζουν την εκτίμησή τους ότι οι ρωσικές δυνάμεις “αποχωρούν ταχέως” από το Κίεβο και το Τσερνίγκιφ και θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν τον έλεγχο των εδαφών που κατέλαβαν στον νότο.

Γύρω από το Κίεβο, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει περισσότερες από 30 πόλεις και χωριά, ενώ διατηρούν μία γραμμή του μετώπου κατά των ρωσικών δυνάμεων στα ανατολικά, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Ολέξι Αρέστοβιτς.

Σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, ο Αρέστοβιτς ανέφερε χαρακτηριστικά: “Επιτρέψτε μας να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Υπάρχουν ακόμη σκληρές μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νότο, αλλά και στη Μαριούπολη, στα ανατολικά της Ουκρανίας”. Ο ίδιος, αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, διαβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις “εκδίωξαν τον εχθρό προς τα σύνορα” και ότι “απελευθερώθηκαν περισσότερες από 30 κοινότητες”. “Πήραμε μεγάλο αριθμό στρατιωτικών οχημάτων που είχαν εγκαταλειφθεί, χωρίς καύσιμα”, τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ρώσοι προσπαθούν να φέρουν στρατιώτες από την περιοχή του Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία. “Όμως δεν πρόκειται για ενισχύσεις, δεν είναι μια προσπάθεια συγκρότησης μια νέας ομάδας επίθεσης, είναι μια προσπάθεια προστασίας” των μονάδων που βρίσκονται ήδη στο ουκρανικό έδαφος, υποστήριξε, εκτιμώντας ότι “οι στρατιώτες αυτοί δεν απειλούν ούτε το Σούμι, ούτε το Τσερνίγκιφ, ούτε το Κίεβο”. “Είναι προσπάθειες ενίσχυσης των στρατευμάτων ώστε να μην τα διαλύσουμε τελείως όσο υποχωρούν προς τα σύνορα”. “Μία απ’ αυτές τις αυτοκινητοπομπές που μπήκε στην Ουκρανία την περασμένη νύχτα υπέστη ένα πολύ ισχυρό πλήγμα”, συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Μιχαήλο Ποντόλιακ -σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι- εκτίμησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις “αποχωρούν ταχέως” από τις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίγκιφ, στη βόρεια Ουκρανία, με στόχο να αναδιαταχθούν προς τα ανατολικά και τα νότια.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας του Τσερνίγκιφ επιβεβαίωσε ότι οι Ρώσοι “αποχωρούν από την περιοχή”. Ο Βιατσεσλάβ Τσαούς σημείωσε ότι στην ομώνυμη πόλη δεν έγιναν νέοι βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

“Μετά την ταχεία αποχώρηση των Ρώσων από τις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίγκιγ και λαμβάνοντας υπόψη τις κινήσεις και τις συγκεντρώσεις των δυνάμεων του κατακτητή, είναι προφανές ότι η Ρωσία επέλεξε μια άλλη τακτική”, έγραψε εξάλλου ο Ποντόλιακ στο Telegram. Η τακτική αυτή συνίσταται στην “αναδίπλωση προς τα ανατολικά και τα νότια” ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν να διατηρήσουν τον έλεγχο των μεγάλων εδαφών που κατέλαβαν, όχι μόνο στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, είπε και συμπλήρωσε ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι να εγκατασταθεί στα νότια και τα ανατολικά και “να υπαγορεύσει με σκληρότητα τους όρους της”.

Οι τοπικές αρχές στην ουκρανική πόλη Ενερχοντάρ που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, υποστήριξαν ότι Ρώσοι στρατιώτες προχώρησαν σήμερα στη χρήση βίας προκειμένου να διαλύσουν μία διαδήλωση υπέρ της Ουκρανίας, ενώ συνέλαβαν μερικούς από τους διαδηλωτές.

Κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Ενερχοντάρ, που βρίσκεται στα νότια της Ουκρανίας μιλώντας και τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο της χώρας, όταν έφτασαν Ρώσοι στρατιώτες που οδήγησαν μερικούς από τους διαδηλωτές σε στρατιωτικά οχήματα, όπως ανέφερε η τοπική διοίκηση σε μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Οι κατακτητές διαλύουν τη διαδήλωση με εκρήξεις” αναφέρεται σε μία ανάρτηση στο Telegram, ενώ σε βίντεο καταγράφεται χρήση καπνογόνων, αλλά και συγκέντρωση χαρακτηριστικού λευκού καπνού, δίπλα στο πολιτιστικό κέντρο της πόλης.

⚠️📽️ In occupied Enerhodar (Zaporizhzhia Oblast) the Russian tried to disperse the residents of the city, who gathered for a rally in support of Ukraine.#Ukraine #UkraineRussiaWar #UkraineRussianWar #Putin #WAR #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/MY430s0kdq

— GeoInsider (@InsiderGeo) April 2, 2022