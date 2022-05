Ουκρανία-New York Times: Ρώσοι στρατιώτες οδήγησαν άνδρες προς εκτέλεση στη Μπούτσα – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο φρίκης σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι New York Times δημοσιεύουν εικόνες, στις οποίες φέρεται να καταγράφονται Ρώσοι στρατιώτες που να οδηγούν τουλάχιστον εννέα Ουκρανούς για εκτέλεση, στη Μπούτσα, στις 4 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, μία ημέρα μετά ένα άλλο βίντεο από drone αποκαλύπτει τη σφαγή. Όπως αναφέρεται, σοροί κείτονται στους δρόμους ενώ Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται δίπλα τους. Και στα δύο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας με χαρακτηριστικό μπλε φούτερ με κουκούλα.

“Είναι η τελευταία φορά που οι άνδρες φαίνονται ζωντανοί: Σε δύο βίντεο, Ρώσοι αλεξιπτωτιστές τους οδηγούν υπό την απειλή όπλου κατά μήκος ενός δρόμου στην Μπούτσα, ένα προάστιο του Κιέβου. Μερικοί από τους Ουκρανούς αιχμαλώτους είναι καμπουριασμένοι, κρατώντας τις ζώνες όσων βρίσκονται μπροστά τους. Άλλοι έχουν τα χέρια τους πάνω από το κεφάλι τους. «Περπάτησε δεξιά, σκύλα», διατάζει ένας από τους στρατιώτες”, επισημαίνει το δημοσίευμα.

Διευκρινίζει στη συνέχεια, ότι τα βίντεο μαγνητοσκοπήθηκαν στις 4 Μαρτίου από κάμερα ασφαλείας και από μάρτυρα σε ένα κοντινό σπίτι. Οι εικόνες που εξασφάλισαν οι New York Times, “είναι η πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι οι άνδρες ήταν υπό κράτηση των ρωσικών στρατευμάτων λίγα λεπτά πριν από την εκτέλεσή τους”, υπογραμμίζεται.

“«Οι όμηροι είναι ξαπλωμένοι εκεί, δίπλα στον φράχτη», λέει το άτομο που κινηματογραφεί ένα από τα βίντεο. Μετράει: «Ένα, δύο, τρία, για σιγουριά, τέσσερα, πέντε, έξι…» Συνολικά κρατούνται εννέα άτομα. Οι άνδρες υποχρεώνονται να πέσουν στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένου ενός που φορά ένα χαρακτηριστικό, φωτεινό μπλε φούτερ με κουκούλα. Το βίντεο τελειώνει. Ωστόσο, οκτώ μάρτυρες διηγήθηκαν στους Times τι συνέβη στη συνέχεια. Στρατιώτες πήραν τους άνδρες πίσω από ένα κοντινό κτίριο γραφείων που είχαν καταλάβει οι Ρώσοι και το είχαν μετατρέψει σε αυτοσχέδια βάση. Ακούστηκαν πυροβολισμοί. Οι αιχμάλωτοι δεν επέστρεψαν”, τονίζουν οι ΝΥΤ.

Ένα βίντεο με drone που τραβήχτηκε μια ημέρα αργότερα στις 5 Μαρτίου, το οποίο επίσης βρέθηκε στην κατοχή της εφημερίδας, είναι το πρώτο οπτικό στοιχείο που επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες των αυτόπτων μαρτύρων. “Έδειχνε τα πτώματα να κείτονται στο έδαφος δίπλα στο κτίριο γραφείων στην οδό Yablunska 144, καθώς δύο Ρώσοι στρατιώτες στέκονταν φρουροί δίπλα τους. Ανάμεσα στα σώματα, ήταν ορατή μια λάμψη από έντονο μπλε – ο αιχμάλωτος με το μπλε φούτερ”, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6

— The New York Times (@nytimes) May 19, 2022