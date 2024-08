Ουκρανία: Καταδρομείς έκαναν επιδρομή σε κατεχόμενη από την Ρωσία χερσόνησο – Φωτό και Βίντεο

Άνδρες των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας εξαπέλυσαν σήμερα αιφνιδιαστική επίθεση στην κατεχόμενη από την Ρωσία χερσόνησο Κίνμπουρν, στη Μαύρη Θάλασσα, σκοτώνοντας περισσότερους από 30 ρώσους στρατιώτες και καταστρέφοντας έξι τεθωρακισμένα οχήματα, ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τη χερσόνησο, στην περιφέρεια Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας, από τους πρώτους κιόλας μήνες της εισβολής. Η παρουσία ρωσικής στρατιωτικής δύναμης σε αυτήν την περιοχή θεωρείται ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ουκρανία δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί τα λιμάνια του Μικολάιβ και της Χερσώνας για εξαγωγές αγαθών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

GUR landed on Kinbourn spit tonight

There, 6 units of armored vehicles were destroyed and about 30 occupiers were eliminated.

🇺🇦And the blue-yellow flag flies pic.twitter.com/yzz1tZydkU

— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) August 9, 2024