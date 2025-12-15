Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας τύπου άρθρου 5 του NATO δίνουν στον Ζελένσκι οι Αμερικανοί – Αισιοδοξία στο Κίεβο

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που συζητείται στο Βερολίνο, ανέφερε σήμερα ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, προειδοποίησαν ότι αυτές οι εγγυήσεις δεν θα είναι για πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι θα δεχτούν τις εγγυήσεις στην τελική συμφωνία», είπαν.

Ένας αξιωματούχος είπε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποτρέψει μια επέκταση της Ρωσίας δυτικότερα.

Στο αποψινό δείπνο στο Βερολίνο με τον Ζελένσκι θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Ο Τραμπ θα συμμετάσχει τηλεφωνικά, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πηγές, το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιλυθεί. Για το εδαφικό, ο Ζελένσκι έπρεπε να το συζητήσει με την ομάδα του. Η οριστική απόφαση πάντως για το θέμα αυτό εναπόκειται στο Κίεβο.

Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένα «χάσμα» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Ο Ζελένσκι στο Βερολίνο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε συνομιλίες στο Βερολίνο με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και με τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, καθώς και με Ευρωπαίους ηγέτες.

Το Κίεβο, υπό την έντονη πίεση του Τραμπ να κάνει παραχωρήσεις στη Ρωσία για να τερματιστεί η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διατήρησε έναν αισιόδοξο τόνο στις δημόσιες δηλώσεις του.

«Τις τελευταίες δύο ημέρες, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ ήταν εποικοδομητικές και παραγωγικές, με πραγματική πρόοδο», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, στο X μετά τις συνομιλίες της Δευτέρας.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)