Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας τύπου άρθρου 5 του NATO δίνουν στον Ζελένσκι οι Αμερικανοί – Αισιοδοξία στο Κίεβο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας τύπου άρθρου 5 του NATO δίνουν στον Ζελένσκι οι Αμερικανοί – Αισιοδοξία στο Κίεβο

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που συζητείται στο Βερολίνο, ανέφερε σήμερα ένας  αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, προειδοποίησαν ότι αυτές οι εγγυήσεις δεν θα είναι για πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι θα δεχτούν τις εγγυήσεις στην τελική συμφωνία», είπαν.

Ένας αξιωματούχος είπε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποτρέψει μια επέκταση της Ρωσίας δυτικότερα.

Στο αποψινό δείπνο στο Βερολίνο με τον Ζελένσκι θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Ο Τραμπ θα συμμετάσχει τηλεφωνικά, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πηγές, το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιλυθεί. Για το εδαφικό, ο Ζελένσκι έπρεπε να το συζητήσει με την ομάδα του. Η οριστική απόφαση πάντως για το θέμα αυτό εναπόκειται στο Κίεβο.

Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένα «χάσμα» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Ο Ζελένσκι στο Βερολίνο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε συνομιλίες στο Βερολίνο με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και με τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, καθώς και με Ευρωπαίους ηγέτες.

Το Κίεβο, υπό την έντονη πίεση του Τραμπ να κάνει παραχωρήσεις στη Ρωσία για να τερματιστεί η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διατήρησε έναν αισιόδοξο τόνο στις δημόσιες δηλώσεις του.

«Τις τελευταίες δύο ημέρες, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ ήταν εποικοδομητικές και παραγωγικές, με πραγματική πρόοδο», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, στο X μετά τις συνομιλίες της Δευτέρας.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει

Στο νοσοκομείο 15χρονη μαθήτρια μετά από μαχαίρωμα μέσα σε γυμνάσιο της Αθήνας

Υγειονομικοί: Ανανεώνονται οι συμβάσεις εργαζομένων άνω των 55 ετών στο ΕΣΥ – Τα 2 νέα προγράμματα στη ΔΥΠΑ

Κεραμέως στη Βουλή: Στόχος για το 2026 η αύξηση μισθών και η μείωση ανεργίας κάτω από το 8%

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:29 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

FBI: Ανακοίνωσε ότι απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Καλιφόρνια – Πέντε συλλήψεις

Οι ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι απέτρεψαν μια προγραμματισμένη τρομ...
18:18 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Γερμανία: Συμφώνησε σε συνεργασία με την Ουκρανία για οπλικά συστήματα – Θα ισχύσει ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των συνομιλιών για ειρήνευση

Σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων συμφώνησαν η Γερμανία και η Ουκρα...
17:56 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Δεύτερος ήρωας κλωτσάει το όπλο του δράστη πριν τον πυροβολήσουν οι αστυνομικοί και τον χτυπήσουν πολίτες κατά λάθος

Αυτή είναι η στιγμή που ένας δεύτερος ήρωας, στο Σίδνεϊ, αντιμετώπισε τον φερόμενο ως δράστη τ...
17:50 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Συνελήφθη ο γιος τους ως ύποπτος για την δολοφονία τους

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, συνελήφθη και κρατείται στις φυλακές της κομητείας του Λος Άντζελ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα