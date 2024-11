Ουκρανία: Εκτόξευσε για πρώτη φορά βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow στη Ρωσία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εκτόξευσαν για πρώτη φορά βρετανικούς πυραύλους κρουζ εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός της Ρωσίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο αξιωματούχο που μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το γραφείο του δεν θα σχολιάσει αναφορές ή επιχειρησιακά θέματα.

A massive attack of 12 missiles, presumably British-made Storm Shadows struck the Russian Kursk region. Russian air defense is not capable to stop this barrage. Debris on the ground supports the assumption that Storm Shadows are used.

