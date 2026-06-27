Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό πλήγμα με drone στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

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Δύο επιβαίνοντες σε μίνι βαν σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή κατά την επιδρομή ρωσικού drone στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως 12 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, τραυματίστηκαν κατά την επιδρομή drones στη Νικόπολη.

Στη γειτονική Ζαπορίζια, ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ ανέφερε πως οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τις προηγούμενες ώρες μπαράζ επιδρομών εναντίον της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πόλης.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.

Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters