Ουκρανία: Άνοιξε ξανά η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο – Ο ψυχολογικός πόλεμος της Ρωσίας με απειλές και διάδοση ψευδών μηνυμάτων

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο άνοιξε ξανά αργά την Τετάρτη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, αφού παρέμεινε κλειστή κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω απειλής αεροπορικής επίθεσης. Το περιστατικό συνέβη μια ημέρα αφότου η Ουκρανία χρησιμοποίησε Αμερικανικούς πυραύλους ATACMS για να πλήξει στόχο μέσα στη Ρωσία.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της πρεσβείας είχε ανακοινωθεί «για προληπτικούς λόγους», όπως ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Οι υπάλληλοι της πρεσβείας είχαν λάβει οδηγίες να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο. Η πρεσβεία συνιστούσε επίσης στους Αμερικανούς πολίτες να είναι έτοιμοι να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση αεροπορικού συναγερμού.



Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Μπρίτζετ Μπρινκ, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Οι υπηρεσίες της πρεσβείας επαναλειτουργούν μετά την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας καταφυγίου νωρίτερα σήμερα. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή, να παρακολουθούν επίσημες ουκρανικές πηγές για ενημέρωση και να είναι έτοιμοι να καταφύγουν αν σημάνει συναγερμός».

.@USEmbassyKyiv has resumed services following a temporary shelter-in-place suspension earlier today. We continue to encourage U.S. citizens to remain vigilant, monitor official Ukrainian sources for updates, and be prepared to shelter in place if an air alert is announced.… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 20, 2024

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της πρεσβείας των ΗΠΑ ακολούθησαν και άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, που έκλεισαν επίσης τις πόρτες τους. Η πρεσβεία της Γαλλίας παρέμεινε ανοιχτή, αλλά προέτρεψε τους πολίτες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ανησυχίες για κλιμάκωση του πολέμου

Η Ρωσία χαρακτήρισε την επίθεση της Ουκρανίας με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS ως σημαντική «κλιμάκωση» του πολέμου. Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών εξωτερικού, δήλωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει εναντίον των χωρών του ΝΑΤΟ που διευκολύνουν ουκρανικές επιθέσεις βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος.

«Η χρήση των ATACMS επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι φυσικά ένα σημάδι ότι επιθυμούν κλιμάκωση», δήλωσε ο Λαβρόφ από το Ρίο ντε Τζανέιρο.

O Ντμίτρι Μεντβέντεφ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός σύμμαχος του Πούτιν, με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι «αυτό σημαίνει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος».

Russia’s new nuclear doctrine means NATO missiles fired against our country could be deemed an attack by the bloc on Russia. Russia could retaliate with WMD against Kiev and key NATO facilities, wherever they’re located. That means World War III. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 19, 2024



Από την πλευρά της, η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προσπαθεί να σπείρει τον πανικό, διαδίδοντας εικασίες για επικείμενες επιθέσεις με πυραύλους και drones.

«Ο εχθρός, αδυνατώντας να υποτάξει τους Ουκρανούς με τη βία, καταφεύγει σε μέτρα εκφοβισμού και ψυχολογικής πίεσης στην κοινωνία. Σας ζητάμε να είστε σε εγρήγορση», δήλωσε χαρακτηριστικά η GUR .

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι «Τα μηνύματα πανικού που κυκλοφόρησαν σήμερα εξυπηρετούν μόνο τη Ρωσία. Ωστόσο, είναι πάντα σημαντικό να δίνουμε προσοχή στους συναγερμούς αεροπορικών επιδρομών».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επίσης τις ΗΠΑ για το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει πυρομαχικά, drones και πυραύλους.

The United States has announced a new support package worth $275 million. It includes drones, ammunition for HIMARS and artillery, and—critically—essential mines to stop Russian assaults. This will significantly strengthen our troops on the front lines. This marks the 70th… pic.twitter.com/bXlBLPKg6C — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2024

Ο ψυχολογικός πόλεμος της Ρωσίας

Το μεσημέρι της Τρίτης, η ουκρανική αεροπορία προειδοποίησε τους πολίτες να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη λόγω απειλής πυραυλικής επίθεσης. Ανώτεροι αξιωματούχοι κάλεσαν τους πολίτες να μην αγνοήσουν τον συναγερμό.

Λίγο αργότερα, η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας έναν ρωσικό ψυχολογικό πόλεμο, που περιελάμβανε τη διασπορά ψευδών μηνυμάτων τα οποία υποτίθεται ότι προέρχονταν από την ίδια την υπηρεσία.

«Ένα μήνυμα διαδίδεται μέσω μηνυμάτων και κοινωνικών δικτύων… σχετικά με την απειλή μιας “ιδιαίτερα μαζικής” πυραυλικής και βομβιστικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις σήμερα», αναφέρει η ανακοίνωση της GUR.

Δύο Ουκρανοί στρατιωτικοί δήλωσαν στο Reuters ότι έλαβαν μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία σκοπεύει να εξαπολύσει περισσότερα από 300 drones και να χρησιμοποιήσει πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και χερσαία συστήματα για μαζικές επιθέσεις με πυραύλους.

Το Reuters δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει άμεσα τον τρόπο αποστολής αυτών των μηνυμάτων.

Ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο CNN ότι η ανησυχία που φαίνεται να υπάρχει μετά από χρόνια πολέμου οφείλεται στις προσπάθειες της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει «στοιχεία ψυχολογικής επιρροής».

«[Η Μόσχα] έχει ένα εργαλείο, το οποίο είναι να τρομάζει. Αυτό πάντα αποτελούσε κλασικό στοιχείο της ρωσικής πολιτικής. Είναι ο εκβιασμός και ο πανικός που θέλουν να δημιουργήσουν. Θα ήθελα οι εταίροι μας να είναι πιο προσεκτικοί σχετικά με τις πληροφορίες που προέρχονται από τη Ρωσία», ανέφερε.

Με πληροφορίες από: Reuters, CNN