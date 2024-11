Ουγκάντα: Κεραυνός χτύπησε εκκλησία την ώρα της προσευχής – 14 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά – Σκληρές εικόνες

Θλίψη έχει προκαλέσει το περιστατικό στην Ουγκάντα, όπου τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χτύπημα κεραυνού κατά τη διάρκεια προσευχής σε εκκλησία.

Το τραγικό γεγονός συνέβη το Σάββατο (02/11) στον προσφυγικό καταυλισμό Palabek, στην περιοχή Lamwo, στη βόρεια Ουγκάντα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η είδηση του τραγικού αυτού συμβάντος προέρχεται από ρεπορτάζ του Reuters.



Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συγκεντρωμένοι προσευχόταν όταν άρχισε η βροχή γύρω στις 5:00 μ.μ. (1400 GMT), και ο κεραυνός έπεσε περίπου μισή ώρα αργότερα. Στην επίσημη ανακοίνωση δεν αναφέρθηκαν οι εθνικότητες των θυμάτων, ωστόσο ο καταυλισμός φιλοξενεί κυρίως πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν, οι οποίοι έχουν διαφύγει από τον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε στη χώρα μετά την ανεξαρτησία της το 2011.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν κυρίως ανήλικοι, συμπεριλαμβανομένου ενός εννιάχρονου κοριτσιού. Τα θανατηφόρα περιστατικά από κεραυνούς είναι συχνά στην ανατολική Αφρική, ιδίως σε σχολεία και εκκλησίες, όπου οι υποδομές σπάνια διαθέτουν αλεξικέραυνα.

14 people killed as Lightning strucked a church in Palabek Refugee Settlement, Zone 8 Block 2 in Northern UG on 2nd Nov. 2024.

14 people died and 7 others who sustained injuries & more 27 victims are currently receiving treatment at Paluda Health Center III in Lamwo district. pic.twitter.com/YaLM5dSU2P

— Richard Odong (@r_odong) November 3, 2024