Ορκωμοσία Ντόναλντ Τραμπ: Μαζικές διαδηλώσεις στην Ουάσινγκτον – Δείτε εικόνες και βίντεο

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει την τελετή ορκωμοσίας του μέσα στη Ροτόντα του Καπιτωλίου τη Δευτέρα, επειδή προβλέπεται ακραίο κρύο.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η Ροτόντα χωράει μόνο περίπου 600 άτομα και οι αξιωματούχοι του Τραμπ δέχθηκαν την Παρασκευή τηλεφωνήματα από δωρητές που ζητούσαν βοήθεια για να έχουν πρόσβαση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο κόσμος θα μπορούσε να συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις της ορκωμοσίας στην Capital One Arena των 20.000 θέσεων, η οποία απέχει αρκετά τετράγωνα από το National Mall, και ότι η παρέλαση της ορκωμοσίας ουσιαστικά ακυρώθηκε και θα ενσωματωθεί στο πάρτι προβολής στην αρένα. Το Σάββατο έχει προγραμματιστεί ένα πάρτι στην τεράστια αίθουσα της λέσχης γκολφ του Τραμπ στο Στέρλινγκ.

Μόλις δύο ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία του λαού στην Ουάσινγκτον, προσθέτει το αμερικανικό Μέσο Ενημέρωσης.

Kamala voters are storming DC. We will not go back. No one wants to go back to Biden and Kamala’s years! pic.twitter.com/MulrYPbtt0 — 🇺🇸 Pismo 🇺🇸 (@Pismo_B) January 18, 2025

Παρά τον υγρό και ψυχρό καιρό του Σαββάτου, οι διαδηλωτές βγήκαν για να διαδηλώσουν ενάντια στα σκληρά δεξιά σχέδια του κ. Τραμπ για τη χώρα και να δείξουν την υποστήριξή τους σε θέματα όπως τα πολιτικά δικαιώματα, η φυλετική δικαιοσύνη, η μετανάστευση και η πρόληψη της ένοπλης βίας.

Κάποιοι επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία τις πρώτες πρωινές ώρες. Άλλοι επιβιβάστηκαν σε αεροπλάνα από όλη τη χώρα ή οδήγησαν με μάτια βουρκωμένα μέσα στη νύχτα. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν στην Ουάσινγκτον το Σάββατο, είχαν έναν κοινό στόχο: να διαμαρτυρηθούν κατά του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

«Είμαι θυμωμένη και απογοητευμένη», δήλωσε η Jillian Wheat, η οποία ήρθε στην πορεία από το Columbus του Ohio, μαζί με την 14χρονη κόρη της, Emma. «Ανησυχώ ότι πρόκειται να διαλύσει τη δημοκρατία μας».

Ήταν κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια της Πορείας των Γυναικών το 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε επίσης την ημέρα των εγκαινίων. Εκείνη έλαβε χώρα αμέσως μετά την ορκωμοσία του κ. Τραμπ για την πρώτη του θητεία και η διαμαρτυρία επικεντρώθηκε στα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Αλλά για αυτή την επανάληψη, η πορεία μετονομάστηκε και διευρύνθηκε ώστε να συμπεριλάβει περισσότερα άτομα και ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων. Διάφοροι χορηγοί, μεταξύ των οποίων η Sierra Club και η Time to Act, μια ομάδα κατά του αυταρχισμού, υποστήριξαν την εκδήλωση του Σαββάτου.

Με πλακάτ που αποκαλούσαν τον κ. Τραμπ εγκληματία, ολιγάρχη και κίνδυνο για τη δημοκρατία -ένα από αυτά έγραφε: «τέτοια καταστροφή που ακόμη και οι γιαγιάδες πρέπει να βγουν στους δρόμους για να αντισταθούν»- οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως: «Σηκωθείτε! Αντισταθείτε!» και “Όχι δικαιοσύνη, όχι ειρήνη, όχι Τραμπ”, ενίοτε βάζοντας και μια βρισιά στο τραγούδι.

The People’s March, a rebranded Women’s March, holds a rally in D.C. today to deny the election results and chant, “F— you fascists.” pic.twitter.com/S2OrKASJvQ — Andy Ngo (@MrAndyNgo) January 18, 2025

Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, από τους παρευρισκόμενους δήλωσαν ότι ήταν ανήσυχοι για το γεγονός ότι ο κ. Τραμπ θα προσπαθούσε να καταργήσει περισσότερα δικαιώματα που εκτιμούσαν από ό,τι έκανε στην πρώτη του διακυβέρνηση, κατά την οποία διόρισε δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που συνέβαλαν στην ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade. Ήλπιζαν ότι δεν θα αφαιρούσε την προστασία από την κλιματική αλλαγή και τα δικαιώματα L.G.B.T.Q. και ότι δεν θα έκανε πράξη την απειλή του να προβεί σε μαζικές απελάσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά.

Η Debbie Pierce, γεροντολόγος από την Τάμπα της Φλόριντα, σκούπισε δάκρυα από τα μάτια της καθώς κρατούσε τη φωτογραφία μιας νεαρής συγγενούς της που της είπε πρόσφατα ότι μπορεί να είναι λεσβία.

«Είμαι εδώ γι’ αυτήν», είπε η κ. Pierce, αναφερόμενη στη συγγενή της. «Με αυτή τη νέα κυβέρνηση, δεν ξέρω αν θα είναι ασφαλής».

Η Alana Eichner, συνδιευθύντρια του τοπικού τμήματος της National Domestic Workers Alliance, ήρθε στην πορεία με περισσότερες από δώδεκα γυναίκες που εργάζονται ως φροντιστές παιδιών και ηλικιωμένων. Είπε ότι ελπίζει ότι ο κ. Τραμπ θα συνειδητοποιήσει ότι οι οικιακοί βοηθοί -συμπεριλαμβανομένων πολλών που δεν έχουν χαρτιά- είναι απαραίτητοι για την αμερικανική οικονομία και βοηθούν στη λειτουργία της χώρας.

«Είμαστε εδώ για να βεβαιωθούμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι προστατεύονται και εκτιμώνται», είπε, ενώ οι γυναίκες με τις οποίες ήρθε μαζί έγνεψαν συμφωνώντας.

Στην αυγή μιας δεύτερης προεδρίας Τραμπ, πορείες πραγματοποιήθηκαν επίσης σε άλλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Νάσβιλ και το Πόρτλαντ του Ορε. Εκατοντάδες άνθρωποι προσήλθαν σε καθεμία από αυτές τις πόλεις, και τουλάχιστον 1.000 στο Μανχάταν, με τους διαδηλωτές να διαδηλώνουν με παρόμοιες πινακίδες, συνθήματα και επίπεδο ενέργειας με εκείνους στην Ουάσινγκτον.

Οι διαδηλωτές σε όλη τη χώρα ξεχώρισαν επίσης τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, διαμαρτυρόμενοι για αυτό που θεωρούσαν ότι ήταν ένας δρόμος προς την ολιγαρχία. Στην Ουάσινγκτον, η Ellen Marcus, η οποία ήρθε από το Hoboken της Νέας Ιερσέης, προέτρεψε τον κόσμο να μποϊκοτάρει εταιρείες που ανήκουν σε δισεκατομμυριούχους όπως ο κ. Musk.

«Ο Μασκ είναι ο τύπος που αγόρασε το Twitter και τώρα αγοράζει τον πρόεδρο και δεν θα έπρεπε να βρίσκεται κοντά στον Λευκό Οίκο», είπε η κ. Μάρκους.

Στην πορεία στο Πόρτλαντ, η Τζεν Σέλερς, φυσικοθεραπεύτρια που συμμετείχε στην πορεία στην Ουάσινγκτον το 2017, δήλωσε ότι της υπενθύμισε ότι τόσες πολλές ελευθερίες μπορεί να διακυβεύονται υπό την κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης αυτής που ασκούσε το Σάββατο: την ελευθερία να συγκεντρώνονται και να μιλούν κατά της κυβέρνησης.

«Ξέρω ότι την τελευταία φορά που ο Τραμπ ήταν στην εξουσία, χρησιμοποιούσε βία εναντίον των διαδηλωτών», είπε η κ. Σέλερς. «Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα, απλά η δημοκρατία μας».

Update: Protests Erupt Across America as a True Patriot Takes Office As demonstrations intensify in D.C. and across the nation in response to President Trump’s inauguration, it’s becoming increasingly clear where the real divide lies. While a protest leader behind a megaphone… pic.twitter.com/yCRqjBR8dX — Tom Homan 🇺🇸 News (@HomanNews) January 18, 2025

Ακόμα και αν σε πολλές από τις διαδηλώσεις του Σαββάτου υπήρξε μεγάλη συμμετοχή, ωχριά σε σύγκριση με την πορεία των γυναικών πριν από οκτώ χρόνια. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 470.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα της χώρας το 2017, έτοιμοι και ενεργοποιημένοι να αγωνιστούν μετά την αιφνιδιαστική ήττα του από τη Χίλαρι Κλίντον. Η διαμαρτυρία μετατράπηκε σε μια ροζ θάλασσα, καθώς πολλοί παρευρισκόμενοι φορούσαν ροζ πλεκτά καπέλα σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Αυτή τη φορά, το πλήθος στην Ουάσινγκτον ήταν μικρότερο και τα ροζ καπέλα λιγοστά.

Η Mary Griffin, η οποία πέταξε στην Ουάσινγκτον από το Σιάτλ τόσο για την πορεία του Σαββάτου όσο και για εκείνη του 2017, δήλωσε ότι την προβλημάτισε η μικρότερη συμμετοχή, υπενθυμίζοντας ότι στην πρώτη πορεία οι άνθρωποι ήταν στριμωγμένοι ώμος με ώμο. Είπε ότι υποψιάζεται ότι οι ψηφοφόροι της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ και «σε ύφεση», παγωμένοι για το πώς να δείξουν την αντίστασή τους στη νέα κυβέρνηση.

«Πρέπει να ξαναβρούμε την ενέργειά μας», δήλωσε η κ. Griffin, μια 63χρονη δικηγόρος. «Νομίζω ότι μόλις ο Τραμπ αρχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση που νομίζω ότι πάει, το εκκρεμές θα ταλαντευτεί ξανά και ο κόσμος θα ενεργοποιηθεί ξανά».