Ονδούρα: Ενισχυμένες οι δυνάμεις ασφαλείας έπειτα από προειδοποίηση της πρεσβείας των ΗΠΑ

Οι αρχές της Ονδούρας ενίσχυσαν την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας την Τετάρτη (7/5) σε τομείς της πρωτεύουσας της χώρας, την επομένη προειδοποίησης της πρεσβείας των ΗΠΑ στο κράτος της κεντρικής Αμερικής για «πιθανή απειλή» να διαπραχθεί επίθεση με τη χρήση όπλων.

Την Τρίτη (6/5), η διπλωματική αντιπροσωπεία της Ουάσιγκτον στην Τεγκουσιγκάλπα προειδοποίησε μέσω X πως έλαβε πληροφορίες για «πιθανή απειλή» διάπραξης mass shooting (σ.σ. επίθεση με τη χρήση όπλων που έχει πολλά θύματα στην ορολογία των αρχών των ΗΠΑ) σε τρεις τοποθεσίες στην πρωτεύουσα της Ονδούρας, συμπεριλαμβανομένου σχολείου, συνιστώντας στους αμερικανούς πολίτες να «αποφεύγουν» τις περιοχές αυτές.

Περίπου είκοσι οπλισμένοι στρατιωτικοί φρουρούσαν χθες το χριστιανικό σχολείο Έλιοτ Ντόβερ, στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας.

«Η σχολική ημέρα εκτυλίσσεται ομαλά», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η διευθύντριά του Μαρία δε λος Άνχελες Μέντες.

«Δεν υπάρχει κάποια άμεση απειλή», πρόσθεσε, αρνούμενη να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών, για λόγους «ασφαλείας».

US EMBASSY IN HONDURAS: EMBASSY IS COOPERATING WITH HONDURAN POLICE IN INVESTIGATING THREAT

— CGTN Europe (@CGTNEurope) May 6, 2025