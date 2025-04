Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά στο κεντρικό Άμστερνταμ έπειτα από έκρηξη – Τι λέει η αστυνομία

Amsterdam, Netherlands – A car bomb detonated in the city’s main square earlier today, leaving a vehicle engulfed in flames following a small but powerful explosion. Authorities have confirmed they are treating the… pic.twitter.com/1klhRvH2C5

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα που έχουν πιάσει φωτιά τα ρούχα του κοντά σε ένα μικρό κόκκινο αυτοκίνητο από τα παράθυρα του οποίου βγαίνουν φλόγες στην πλατεία Νταμ. Η αστυνομία φαίνεται να σβήνει τις φλόγες πάνω στον άνδρα προτού τον θέσει υπό κράτηση.

Η αστυνομία απέκλεισε την πλατεία ενώ ειδικοί στα εκρηκτικά ερεύνησαν το αυτοκίνητο.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας άνδρας τραυμάτισε πέντε ανθρώπους με μαχαίρι κοντά στην πλατεία Νταμ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος ήταν ένας 30χρονος Ουκρανός από την ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο οποίος σύμφωνα με την εισαγγελία είχε τρομοκρατική πρόθεση.

😱 A car exploded in Amsterdam — possible detonation

A car exploded today in the Dutch capital, according to AT5. Authorities believe the driver may have triggered the explosion himself after parking the vehicle.

The driver emerged from the burning car engulfed in flames. While… pic.twitter.com/l5ImIFJAam

