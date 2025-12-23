Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στην πόλη Νούνσπετ – Τουλάχιστον εννέα τραυματίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ολλανδία, αυτοκίνητο, πλήθος

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην πόλη της Ολλανδίας, Νούνσπετ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία. «Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση», αναφέρει ανάρτηση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ.

«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας. Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».

 

 

 

 

