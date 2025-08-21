ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Προειδοποιεί για θύματα από την ισραηλινή επιχείρηση

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε την Πέμπτη άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ των πρώτων βημάτων μιας επιχείρησης για την κατάληψη της πόλης της Γάζα.

«Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», προκειμένου να αποφευχθούν οι θάνατοι και η καταστροφή που θα προκαλούσε μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της πόλης της Γάζα, δήλωσε ο Γκουτέρες στην Ιαπωνία, όπου συμμετέχει σε συνέδριο για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Κατά την ομιλία του, ο Γκουτέρες κατήγγειλε επίσης την ισραηλινή κυβέρνηση για την επέκταση των «παράνομων» εποικισμών στη Δυτική Όχθη.

