Ο κινεζικός στρατός διεξάγει ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας

Ο κινεζικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη (2/4) ότι πραγματοποίησε ασκήσεις μακράς εμβέλειας με πραγματικά πυρά στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας. Οι ασκήσεις περιλάμβαναν ακριβείς πλήξεις σε προσομοιωμένους στόχους που αφορούσαν βασικά λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις, επιτυγχάνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα, δήλωσε ο Σι Γι, εκπρόσωπος της Ανατολικής Στρατιωτικής Διοίκησης.

China staged military drills off Taiwan’s north, south and east coasts as a ‘stern warning’ against separatism and called Taiwanese President Lai Ching-te a ‘parasite,’ as Taiwan sent warships to respond to China’s navy approaching its shores https://t.co/wKipKYR6F1 pic.twitter.com/jdpKjAiB3i

— Reuters (@Reuters) April 1, 2025