EΕ: Tα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας στο στενό της Ταϊβάν αυξάνουν τις εντάσεις

Τα στρατιωτικά γυμνάσια που διεξάγουν οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις γύρω από την Ταϊβάν, που συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη ημέρα, «αυξάνουν τις εντάσεις», έκρινε την Τρίτη (1/4) η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας τις δυο «πλευρές» να δείξουν «αυτοσυγκράτηση».

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε για τις ασκήσεις η Ανίτα Χίπερ, εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Taiwan stands strong! Despite China’s aggressive military drills with 19 warships around our island, we remain united in defending our democracy and sovereignty. The world must support Taiwan against Beijing’s intimidation. pic.twitter.com/8Ndrm3rYlH

— Go Fund Taiwan (@GoFundTaiwan) April 1, 2025