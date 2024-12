Ντόναλντ Τραμπ: Οι αμφιλεγόμενες επιλογές για τις κρίσιμες θέσεις – Τα σκάνδαλα που υπογραμμίζουν την εμμονή του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη την «ιδανική επιλογή», όπως την χαρακτήρισε, της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση, όπως ήταν αναμενόμενο, ήρθε με υποσχέσεις για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και με έντονο ενδιαφέρον από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για διάφορους λόγους. Αρχικά, ήταν τα δημοσιεύματα των tabloid που κατέκλυσαν τις πρώτες ώρες το διαδίκτυο, τα οποία ασχολήθηκαν εκτενώς με το «ερωτικό τρίγωνο» μεταξύ της Γκιλφόιλ, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρώην αρραβωνιαστικού της, και του «εντυπωσιακού “it girl”» Μπετίνα Άντερσον, όπως την περιέγραψε η Daily Mail, τη νέα σχέση του γιού του επερχόμενου Προέδρου.

Ωστόσο, όσο στα newsroom των ΜΜΕ συντελούνταν η διαδικασία χτισίματος ενός προφίλ για την Γκιλφόιλ με σκοπό να τη γνωρίσουμε καλύτερα, βασισμένο στο παρελθόν της και με υπογράμμιση κάποιων προκλητικών παλαιότερων δηλώσεων της, όπως ότι οι Έλληνες «είναι τζαμπατζήδες», σταδιακά, η αναζήτηση για το ιστορικό της οδήγησε και σε κάποια αποκαλυπτικά ρεπορτάζ.

Η Κίμπερλι (Κιμ) Γκιλφόιλ, μεταξύ άλλων και πρώην εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο, είχε αντιμετωπίσει σοβαρές κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης, τις οποίες φέρεται να διέπραξε όταν εργαζόταν ως παρουσιάστρια στο Fox News.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι υπέβαλε μια νεαρή βοηθό της σε «υποτιμητική, κακοποιητική και σεξουαλικά ακατάλληλη συμπεριφορά». Η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα τη συμφωνία για αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από το δίκτυο του Ρούπερτ Μέρντοχ για να αποφευχθεί η δίκη.

Ωστόσο, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να της δώσει -κυριολεκτικά- τα κλειδιά του Jefferson House, το σπίτι όπου διαμένει ο κάθε Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, προκαλεί κάποιες αντιδράσεις. Όπως ανέφερε στη Mercury News η καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, Κάθλιν Ντόλαν, «η τοποθέτηση της Γκιλφόιλ, με αυτή την ιστορία πίσω της, συνεχίζει το μοτίβο που έχουμε δει σε πολλούς υποψηφίους του Τραμπ, που δεν θεωρεί την σεξουαλική παρενόχληση θέμα που αναιρεί την καταλληλότητα κάποιου για οποιαδήποτε θέση».

Η Γκιλφόιλ δεν είναι η μόνη υποψήφια του Τραμπ που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τέτοιες κατηγορίες, καθώς οι Ματ Γκετς , Πιτ Χέγκσεθ και Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ -οι αρχικοί υποψήφιοι του Τραμπ για τις θέσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Άμυνας και Υγείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αντίστοιχα- έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση.

Επιπλέον, η Λίντα ΜακΜάχον, πρώην CEO του World Wrestling Entertainment (WWE) και υποψήφια του Τραμπ για υπουργός Παιδείας, κατονομάστηκε σε αγωγή τον Οκτώβριο που κατηγορεί την ηγεσία της WWE για παραμέληση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από πρώην υπάλληλο της εταιρείας. Παρά τις κατηγορίες, κανένας εξ αυτών δεν έχει αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις και όλοι έχουν αρνηθεί τις πράξεις τους.

Όπως σχολιάζει η Washington Post, η επιλογή αυτών των προσώπων δείχνει την εμμονή του Τραμπ να τοποθετεί άτομα που δείχνουν πίστη σε αυτόν, μη δίνοντας βάση στις κατηγορίες που τους συνδέουν για σεξουαλική παρενόχληση, τις οποίες χαρακτηρίζει «επινοημένους ισχυρισμούς ή έργο πολιτικών εχθρών».

Ο πρώην βουλευτής Ματ Γκετς αποσύρθηκε από την υποψηφιότητά του για Γενικός Εισαγγελέας λόγω αντιστάσεων από τη Γερουσία. «Θα παραμείνω στον αγώνα αλλά από άλλη θέση. Δεν σκοπεύω να συμμετάσχω στο 119ο Κογκρέσο» είπε ο Γκετς σε συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο σε παρατεταμένη και άσκοπη αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον, συνεπώς θα αποσύρω το όνομά μου από το ενδεχόμενο να διατελέσω υπουργός Δικαιοσύνης», έγραψε στο X. «Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Τραμπ πρέπει να βρεθεί στο πόστο του και να είναι έτοιμος από την πρώτη μέρα» διακυβέρνησης, τόνισε.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback – and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…

— Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024