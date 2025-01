Ντόναλντ Τραμπ: Καταδίκη αλλά χωρίς ποινή φυλάκισης για την υπόθεση χρηματισμού της Στόρμι Ντάνιελς – «Διατηρεί το δικαίωμα να κυβερνήσει»

Την «απαλλαγή χωρίς όρους» του 47ου εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε την Παρασκευή (10/1) το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας για την υπόθεση χρηματισμού της πρώην πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών, Στόρμι Ντάνιελς.

Ο Εισαγγελέας της υπόθεσης, Τζόσουα Στέινγκλας, ανέφερε κατά την αγόρευσή του ότι ο Τραμπ ήταν «αμείλικτος στις ανυπόστατες επιθέσεις του» αναφορικά με την υπόθεση των πληρωμών που έκανε εν κρυπτώ στη Ντάνιελς, ώστε να εξαγοράσει τη σιωπή της. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ «απέχει πολύ από το να εκφράσει οποιαδήποτε μεταμέλεια για την εγκληματική του συμπεριφορά» και «ενθάρρυνε τους άλλους να απορρίψουν την ετυμηγορία των ενόρκων».

«Πρέπει να σεβόμαστε το αξίωμα της προεδρίας και την επικείμενη ορκωμοσία του», είπε χαρακτηριστικά.

