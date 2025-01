Ντόναλντ Τραμπ: Έφτασε στην Ουάσινγκτον για την ορκωμοσία του – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί για τη δεύτερη προεδρική του θητεία, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον ως εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η άφιξή του στην αμερικανική πρωτεύουσα τα ξημερώματα της Κυριακής σηματοδοτεί την επιστροφή του τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή του από την πόλη, ύστερα από τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, όταν υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

🚨 Trump has returned to D.C.

Ο Τραμπ κατευθύνθηκε από το Γουέστ Παλμ της Φλόριντα μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ και τον γιο τους Μπάρον, την κόρη του Ιβάνκα και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, με ένα αεροσκάφος C-32 του αμερικανικού στρατού σε μια πτήση που ονομάστηκε Ειδική Αεροπορική Αποστολή 47 – μια αναφορά στο γεγονός ότι ο Τραμπ θα γίνει ο 47ος πρόεδρος τη Δευτέρα.

Πρόκειται για μια κίνηση ευγενείας που παραδοσιακά γίνεται από την απερχόμενη κυβέρνηση στην επερχόμενη. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διέθεσε κυβερνητικό αεροσκάφος στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πριν από την ορκωμοσία του το 2021, και αντ’ αυτού ο Δημοκρατικός πέταξε στην Ουάσινγκτον με ιδιωτικό ναυλωμένο αεροσκάφος.

President @realDonaldTrump, @MELANIATRUMP, and Barron Trump board Air Force One for his official return to Washington, DC!

America, your next Commander-in-Chief is en route 🇺🇸

From Margo Martin @margomartin Deputy Director of Communications:pic.twitter.com/Mp3nooTFi3

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 18, 2025