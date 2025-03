Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε δασμούς 25% σε όλα τα αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επιβολή νέων δασμών 25% στα αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται εντός των ΗΠΑ. Όπως ξεκαθάρισε, «δεν υπάρχει απολύτως κανένας δασμός» για τα οχήματα που παράγονται στη χώρα.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν το μέτρο αυτό θα επηρεάσει και τα εξαρτήματα των αυτοκινήτων.

🚨 #BREAKING: President Trump has just announced a 25% tariff on all cars not made in the United States

