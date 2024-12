Νότια Κορέα: «Θα είχαν επιζήσει οι επιβάτες εάν δεν υπήρχε ο τοίχος;» – Ειδικοί απαντούν για την αεροπορική τραγωδία

Ερωτήματα σχετικά με τον «ασυνήθιστο» τσιμεντένιο τοίχο κοντά στον διάδρομο προσγείωσης και τον ρόλο του στη συντριβή του αεροσκάφους στη Νότια Κορέα που στοίχισε τη ζωή σε 179 ανθρώπους, προκύπτουν από εμπειρογνώμονες.

Πλάνα δείχνουν το αεροπλάνο της Jeju Air να βγαίνει από τον διάδρομο προσγείωσης πριν συγκρουστεί με τον τοίχο και τυλίγεται στις φλόγες στο διεθνές αεροδρόμιο Muan.

Οι αρχές που ερευνούν τα αίτια του «χειρότερου αεροπορικού δυστυχήματος στη Νότια Κορέα», όπως αναφέρει το BBC, εξετάζουν τη σημασία της θέσης του τσιμεντένιου τοίχου περίπου 250 μέτρα (820 πόδια) από το τέλος του διαδρόμου προσγείωσης.

Ο ειδικός σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας David Learmount δήλωσε ότι αν το «εμπόδιο» δεν υπήρχε, το αεροπλάνο «θα είχε σταματήσει με τους περισσότερους – ενδεχομένως όλους – τους επιβαίνοντες να είναι ακόμη ζωντανοί».

We have had 4 Major Aviation incidences this Xmas season.

1. Averbaijan Airlines passenger plane crash in Kazakhstan

2 A Boeing 737 crashed in South Korea

3 Air Canada flight skidded off the runway, part of it caught fire

4. A KLM jet diverted to Oslo after losing hydraulics pic.twitter.com/7CC9eMIfUX

