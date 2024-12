Νότια Κορέα: Η αντιπολίτευση απειλεί με διαδικασία παύσης τον προέδρο Γιουν αν δεν παραιτηθεί αμέσως – ΒΙΝΤΕΟ

Η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Νότια Κορέα διεμήνυσε σήμερα πως θα κινήσει διαδικασία παύσης και απομάκρυνσης από το αξίωμα του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ αν δεν παραιτηθεί «αμέσως», μετά τον ολιγόωρο στρατιωτικό νόμο που κήρυξε στη χώρα.

Αν ο κ. Γιουν «δεν παραιτηθεί αμέσως, το Δημοκρατικό Κόμμα θα κινήσει αμέσως διαδικασία παύσης του, εισακούγοντας τη λαϊκή βούληση», τόνισε η παράταξη —η οποία έχει πλειοψηφία το κοινοβούλιο— σε ανακοίνωσή της.

🇰🇷 In South Korea, after lawmakers were banned from entering parliament, the leader of the South Korean opposition party, Jae-Myung Lee, climbed over a wall to enter the assembly. pic.twitter.com/uXko0KnhgX

