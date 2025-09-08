Νετανιάχου προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας: «Ακούστε με προσεκτικά, φύγετε τώρα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Νετανιάχου προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας: «Ακούστε με προσεκτικά, φύγετε τώρα»
Φωτογραφία: Reuters

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ προανήγγειλε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε: «Ακούστε με προσεκτικά: Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ανασυντάσσονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας ενόψει χερσαίων επιχειρήσεων.

