Νέο συγκλονιστικό βίντεο από το μακελειό στην Νέα Ορλεάνη – Η στιγμή που ο δράστης πυροβολεί κατά αστυνομικών

Νέο συγκλονιστικό βίντεο από το μακελειό στην Νέα Ορλεάνη, έδωσε στην δημοσιότητα η αστυνομία. Το βίντεο προέρχεται από την κάμερα που είναι προσαρμοσμένη σε σώμα αστυνομικού.

Η κάμερα κατέγραψε την στιγμή που οι αστυνομικοί έχουν περικυκλώσει το αυτοκίνητο του Σαμσούντ ντιν Τζαμπάρ, κι εκείνος τους αρχίζει να τους πυροβολεί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο κάμερα, ορισμένοι αστυνομικοί άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι και τουλάχιστον δύο έπεσαν κάτω για να προφυλαχτούν από τα πυρά. Ο μακελάρης, που σκότωσε 15 ανθρώπους την Πρωτοχρονιά, στην Νέα Ορλεάνη, άνοιξε πυρ εναντίον τους, ενώ ήταν κρυμμένος πίσω από τον αερόσακο του αυτοκινήτου ο οποίος είχε ανοίξει.

Από τους πυροβολισμούς του δράστη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί.

