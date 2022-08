Νέο «σκάνδαλο» για την Σάνα Μάριν: Ζήτησε συγγνώμη για φωτογραφία με γυμνόστηθες influencers στο σπίτι της

Η Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα Μάριν ζήτησε σήμερα συγγνώμη για μια φωτογραφία από ιδιωτικό πάρτι που είχε κάνει στην επίσημη κατοικία της τον Ιούλιο, έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε για ένα πάρτι της την περασμένη εβδομάδα.

Την Δευτέρα (23/8) το τεστ για ναρκωτικά στο οποίο υποβλήθηκε η πρωθυπουργός βγήκε αρνητικό. Το έκανε για να κατευνάσει τις ανησυχίες έπειτα από τη δημοσιοποίηση την περασμένη εβδομάδα πλάνων βίντεο που τη δείχνουν να τραγουδά και να χορεύει με Φινλανδούς σελέμπριτι σε ένα άλλο πάρτι.

Αυτή την εβδομάδα, μια άλλη φωτογραφία άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνει δύο γνωστές γυναίκες ινφλουένσερς να φιλιούνται, καλύπτοντας τα γυμνά στήθη τους με την ένδειξη “Φινλανδία” (“Finland”) από την επίσημη κατοικία της πρωθυπουργού στο Ελσίνκι.

“Κατά τη γνώμη μου, η φωτογραφία δεν είναι αρμόζουσα. Ζητώ συγγνώμη γι΄αυτήν. Τέτοιες φωτογραφίες δεν θα έπρεπε να είχαν τραβηχθεί, αλλά κατά τα άλλα τίποτα το υπερβολικό δεν συνέβη στη συνάθροιση”, δήλωσε η Μαρίν στους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας πως η φωτογραφία ήταν από την κατοικία της.

Gossip?..She admitted pictures and videos and wild parties, etc. this picture in the government owned summer house (conference room). pic.twitter.com/APCT0YkD1Z

