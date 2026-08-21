Νέο μεγαλεπίβολο σχέδιο βάζει μπροστά ο Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό «να γίνει ξανά μεγάλο το αμερικανικό κοπάδι βοοειδών», όπως χαρακτηριστικά λέει. Πώς θα γίνει αυτό; Με αναστολή για 90 ημέρες των δασμών στις εισαγωγές βοείου κρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες με την επιδίωξη της πτώσης των τιμών του προϊόντος.

Η αναστολή των δασμών για 90 ημέρες ξεκινά από σήμερα (21/8). «Καθώς προσπαθούμε να ανασυγκροτήσουμε αυτό το κοπάδι και να υποστηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας, για τις επόμενες 90 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την εισαγωγή μέχρι 300.000 τόνων προϊόντων που προορίζονται για κιμά χωρίς δασμούς εκτός ποσόστωσης», έγραψε στο μέσω του Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει δέσμευση πως το προϊόν θα πωλείται 25% κάτω από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Βέβαια, δεν διευκρίνισε τις χώρες από τις οποίες θα προέλθουν οι εισαγωγές ή ποιοι είναι οι φορείς που έχουν δεσμευθεί για την μείωση των τιμών.

«Αυτή η συμφωνία θα μειώσει τις τιμές για τους Αμερικανούς, ενώ θα δώσει περιθώριο στο Μεγάλο Αμερικανικό Κοπάδι Βοοειδών μας να ανακάμψει και να αυξηθεί ξανά», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.