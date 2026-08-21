Νέο σχέδιο Τραμπ για την μείωση των τιμών στο κρέας – Αναστέλλει τους δασμούς για 90 ημέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ένα νέο σχέδιο για τη μείωση των τιμών στο βόειο κρέας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο περιλαμβάνει την αναστολή των δασμών στις εισαγωγές βοείου κρέατος για 90 ημέρες. Η αναστολή επιτρέπει την εισαγωγή έως 300.000 τόνων προϊόντων κιμά χωρίς δασμούς, με δέσμευση για πώληση 25% κάτω από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για τη μείωση των τιμών στο βόειο κρέας, με αναστολή για 90 ημέρες των δασμών στις εισαγωγές βοείου κρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκοπός είναι «να γίνει ξανά μεγάλο το αμερικανικό κοπάδι βοοειδών».
  • Η αναστολή δασμών, η οποία ξεκίνησε στις 21 Αυγούστου, επέτρεψε την εισαγωγή έως 300.000 τόνων προϊόντων που προορίζονται για κιμά χωρίς δασμούς εκτός ποσόστωσης.
  • Ο Τραμπ εξασφάλισε δέσμευση ότι το προϊόν θα πωλείται 25% κάτω από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, με στόχο να «μειώσει τις τιμές για τους Αμερικανούς, ενώ θα δώσει περιθώριο στο Μεγάλο Αμερικανικό Κοπάδι Βοοειδών μας να ανακάμψει».

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Νέο μεγαλεπίβολο σχέδιο βάζει μπροστά ο Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό «να γίνει ξανά μεγάλο το αμερικανικό κοπάδι βοοειδών», όπως χαρακτηριστικά λέει. Πώς θα γίνει αυτό; Με αναστολή για 90 ημέρες των δασμών στις εισαγωγές βοείου κρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες με την επιδίωξη της πτώσης των τιμών του προϊόντος.

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Η αναστολή των δασμών για 90 ημέρες ξεκινά από σήμερα (21/8). «Καθώς προσπαθούμε να ανασυγκροτήσουμε αυτό το κοπάδι και να υποστηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας, για τις επόμενες 90 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την εισαγωγή μέχρι 300.000 τόνων προϊόντων που προορίζονται για κιμά χωρίς δασμούς εκτός ποσόστωσης», έγραψε στο μέσω του Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει δέσμευση πως το προϊόν θα πωλείται 25% κάτω από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Βέβαια, δεν διευκρίνισε τις χώρες από τις οποίες θα προέλθουν οι εισαγωγές ή ποιοι είναι οι φορείς που έχουν δεσμευθεί για την μείωση των τιμών.

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«Αυτή η συμφωνία θα μειώσει τις τιμές για τους Αμερικανούς, ενώ θα δώσει περιθώριο στο Μεγάλο Αμερικανικό Κοπάδι Βοοειδών μας να ανακάμψει και να αυξηθεί ξανά», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

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