Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 24χρονο – Χτύπησε την 22χρονη σύζυγό του στο κεφάλι

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Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλονται στην ΕΛΑΣ. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε στη Μεσαρά Ηρακλείου, όταν μια 22χρονη γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι το απόγευμα της 19ης Αυγούστου, δέχθηκε επίθεση από τον 24χρονο σύζυγό της.

Ο καυγάς που οδήγησε στη χειροδικία

Κατά την καταγγελία της 22χρονης, είχε προηγηθεί λεκτικό επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού. Στη συνέχεια, ο 24χρονος φέρεται να της επιτέθηκε και να τη χτύπησε στο κεφάλι και στη μέση.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του συζύγου της.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, ο οποίος αναμένεται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αστυνομικές Αρχές ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.