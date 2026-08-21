Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 24χρονο – Χτύπησε την 22χρονη σύζυγό του στο κεφάλι

Συνελήφθη ένας 24χρονος άνδρας στη Μεσαρά Ηρακλείου, μετά από καταγγελία της 22χρονης συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Η γυναίκα ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση στο κεφάλι και τη μέση από τον σύζυγό της έπειτα από λεκτικό επεισόδιο, με την υπόθεση να διερευνάται από τις αστυνομικές Αρχές.

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Κοινωνία

σύλληψη - χειροπέδες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χειροπέδες σε 24χρονο στη Μεσαρά Ηρακλείου, μετά από καταγγελία της 22χρονης συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.
  • Σύμφωνα με την καταγγελία, προηγήθηκε λεκτικό επεισόδιο και στη συνέχεια ο 24χρονος φέρεται να της επιτέθηκε, χτυπώντας την στο κεφάλι και τη μέση.
  • Ο 24χρονος συνελήφθη και αναμένεται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

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Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλονται στην ΕΛΑΣ. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε στη Μεσαρά Ηρακλείου, όταν μια 22χρονη γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι το απόγευμα της 19ης Αυγούστου, δέχθηκε επίθεση από τον 24χρονο σύζυγό της.

Ο καυγάς που οδήγησε στη χειροδικία

Κατά την καταγγελία της 22χρονης, είχε προηγηθεί λεκτικό επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού. Στη συνέχεια, ο 24χρονος φέρεται να της επιτέθηκε και να τη χτύπησε στο κεφάλι και στη μέση.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του συζύγου της.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, ο οποίος αναμένεται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αστυνομικές Αρχές ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

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