Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 31χρονος που μαχαίρωσε στο διαμέρισμά του την 25χρονη

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Τον δρόμο για τη φυλακή, πήρε ο 31χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε την 25χρονη, που γνώρισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/8/2026).

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Τι ισχυρίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, ο ίδιος επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι η νεαρή γυναίκα, ήταν εκείνη που επιχείρησε πρώτα να του επιτεθεί με το μαχαίρι, όταν την «έπιασε στα πράσα», να προσπαθεί να του αφαιρέσει ένα ρολόι.

Ο 31χρονος, είχε γνωρίσει τη γυναίκα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και συναντήθηκαν στο διαμέρισμά του στις Σαράντα Εκκλησίες, με σκοπό να συνευρεθούν ερωτικά.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της νεαρής στο διαμέρισμα, έγινε αντιληπτή να περιεργάζεται ένα ρολόι, ιδιοκτησίας του 31χρονου, με σκοπό την αφαίρεσή του.

Όταν εκείνος το κατάλαβε, προσπάθησε να την αποτρέψει. Εκείνη επιχείρησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, το οποίο ο 31χρονος, απέσπασε από την κατοχή της και στη συνέχεια την τραυμάτισε.

Όταν οι αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την 25χρονη να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία της προκάλεσε ο 31χρονος.

Αφού οι αστυνομικοί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, η 25χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα πέρασαν χειροπέδες στον 31χρονο.

Εις βάρος της γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία και αναμένεται να απολογηθεί, μόλις λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.