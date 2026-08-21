Συγκλονιστικές εικόνες από τροχαίο στη Λάρισα: Αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με φορτηγό μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών

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Άγιο είχε ένας οδηγός αυτοκινήτου στη Λάρισα όταν το πρωί της Παρασκευής (21/8/) το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα, μετά το τροχαίο ατύχημα, το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το συμβάν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί στον δρόμο Λάρισας – Τρικάλων.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το λευκό όχημα συγκρούστηκε με το πλαϊνό μέρος του φορτηγού, στο σημείο του ντεπόζιτου.

Από θαύμα βγήκε από το αυτοκίνητο ο οδηγός δίχως να τραυματιστεί, ενώ καλά στην υγεία του είναι και ο οδηγός του φορτηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ λόγω του οχήματος που βρέθηκε στο κέντρο του οδοστρώματος προκλήθηκε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα της οδού.