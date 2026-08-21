Συγκλονιστικές εικόνες από τροχαίο στη Λάρισα: Αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με φορτηγό μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών

Ένας οδηγός αυτοκινήτου στη Λάρισα επέζησε από σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση με φορτηγό στον δρόμο Λάρισας – Τρικάλων, χωρίς να τραυματιστεί, παρά την ολοσχερή καταστροφή του οχήματός του. Το τροχαίο προκάλεσε μποτιλιάρισμα και την επέμβαση δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Κοινωνία

τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγιο είχε οδηγός αυτοκινήτου στη Λάρισα όταν το όχημά του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό, μετατρέποντας το μπροστινό μέρος σε άμορφη μάζα σιδερικών.
  • Το σφοδρό τροχαίο συνέβη στον δρόμο Λάρισας – Τρικάλων, με τον οδηγό του αυτοκινήτου να βγαίνει από θαύμα ατραυμάτιστος.
  • Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική και Αστυνομία, ενώ προκλήθηκε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα της οδού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άγιο είχε ένας οδηγός αυτοκινήτου στη Λάρισα όταν το πρωί της Παρασκευής (21/8/) το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα, μετά το τροχαίο ατύχημα, το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα

Το συμβάν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί στον δρόμο Λάρισας – Τρικάλων.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το λευκό όχημα συγκρούστηκε με το πλαϊνό μέρος του φορτηγού, στο σημείο του ντεπόζιτου.

Από θαύμα βγήκε από το αυτοκίνητο ο οδηγός δίχως να τραυματιστεί, ενώ καλά στην υγεία του είναι και ο οδηγός του φορτηγού.

τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ λόγω του οχήματος που βρέθηκε στο κέντρο του οδοστρώματος προκλήθηκε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα της οδού.

τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα

 

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