Νέο γκράφιτι του Banksy εμφανίστηκε στο Λονδίνο – Δύο παιδιά ξαπλωμένα κοιτούν τον ουρανό

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Banksy, Λονδίνο
πηγή: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Ο βρετανός καλλιτέχνης Banksy επιβεβαίωσε πως ένα νέο γκράφιτι που εμφανίστηκε σε τοίχο κτιρίου στο Λονδίνο με δύο παιδιά, ξαπλωμένα να κοιτούν ψηλά και το ένα δείχνει με το χέρι του προς τον ουρανό, είναι δημιούργημά του.

Πρόκειται για τη νέα δημιουργία του μυστηριώδους καλλιτέχνη στον πλαϊνό τοίχο ενός παλιού κτιρίου στην περιοχή Μπέισγουοτερ, στο κεντρικό Λονδίνο. Απεικονίζει δυο παιδιά, ξαπλωμένα ανάσκελα, με χειμωνιάτικα ρούχα και σκούφους, να κοιτούν ψηλά κι ένα εξ αυτών να σηκώνει το χέρι προς τον ουρανό σαν να θέλει να δείξει κάτι στο άλλο.

 

Ο καλλιτέχνης Banksy, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, υποδηλώνει μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι πρόκειται για δημιούργημά του, αφού κοινοποίησε σχετική φωτογραφία του γκράφιτι. Δεν έκανε το ίδιο, πάντως, για ένα πανομοιότυπο έργο που εμφανίστηκε λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην Τότεναμ Κορτ Ρόουντ, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Με καταγωγή από το Μπρίστολ της Αγγλίας, ο Banksy είναι ένας από τους διασημότερους καλλιτέχνες στον κόσμο, ευρέως γνωστός για γκράφιτι που εκπέμπουν πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.

Τον Σεπτέμβριο είχε ζωγραφίσει σε τοίχο του βασιλικού δικαστικού μεγάρου (Royal Courts of Justice) έναν δικαστή να χτυπά με το σφυράκι του έναν διαδηλωτή που κείτεται στο έδαφος κρατώντας ένα αιματοβαμμένο πλακάτ.

Δυο ημέρες νωρίτερα, σχεδόν 900 διαδηλωτές είχαν προσαχθεί από την αστυνομία κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υποστήριξης της απαγορευμένης οργάνωσης Palestine Action, η οποία αμαυρώθηκε από βίαια επεισόδια. Η συγκεκριμένη οργάνωση χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» στη Βρετανία, ύστερα από βανδαλισμό αεροπορικής βάσης.

Το δημιούργημα του Banksy καλύφθηκε αρχικά και αφαιρέθηκε στη συνέχεια από τον τοίχο του δικαστικού μεγάρου.

