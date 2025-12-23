ΗΠΑ: Δικαστής διέταξε την επιστροφή 137 μεταναστών από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΗΠΑ: Δικαστής διέταξε την επιστροφή 137 μεταναστών από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Δικαστής των ΗΠΑ αποφάσισε ότι η κυβέρνηση του  Ντόναλντ Τραμπ πρέπει άμεσα να διευθετήσει την επιστροφή περίπου 137 ανδρών από τη Βενεζουέλα, οι οποίοι απελάθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ και φυλακίστηκαν εκεί με την κατηγορία ότι είχαν σχέσεις με εγκληματικές συμμορίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg News.

Οι άνδρες είχαν απελαθεί σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ τον Μάρτιο, βάσει του νόμου Alien Enemies Act.

Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής των ΗΠΑ, Τζέιμς Μποάσμπεργκ, έκρινε ότι η απέλασή τους παραβίασε τα δικαιώματα της δίκαιης διαδικασίας και ότι έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στο δικαστήριο για να αμφισβητήσουν την απέλασή τους. Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να υποβάλει σχέδιο για να επιτρέψει την επιστροφή τους εντός δύο εβδομάδων, αποφάσισε ο δικαστής.

 

05:24 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

