Νέο χτύπημα των Χούθι στο Ισραήλ – Ήχησαν οι σειρήνες στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της χώρας

Τα ξημερώματα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε πριν εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο, ενεργοποιώντας σειρήνες σε πολλές περιοχές του κεντρικού Ισραήλ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε για δυναμική απάντηση κατά των Χούθι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού μέσω Telegram, «βλήμα που εξαπολύθηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε προτού εισχωρήσει στην ισραηλινή επικράτεια». Οι σειρήνες ήχησαν σε κεντρικές περιοχές της χώρας λόγω της πιθανότητας πτώσης συντριμμιών από την αναχαίτιση.

🚨Sirens sounding across central and southern Israel following a projectile launched from Yemen🚨 pic.twitter.com/X0nnsDASGR

— Israel Defense Forces (@IDF) December 23, 2024