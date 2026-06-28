Νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν – Ποιοι ήταν οι στόχοι

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τα ξημερώματα της Κυριακής, σε αντίποινα για τα πυρά τα οποία δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM, μετά τα χθεσινά αμερικανικά πλήγματα, σε αντίποινα για την ιρανική επίθεση στο φορτηγό πλοίο Ever Lovely, «το Ιράν είχε την ευκαιρία να τιμήσει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, αλλά επέλεξε να μην το κάνει», υπογραμμίζοντας πως ιρανικές δυνάμεις έπληξαν με drone-καμικάζι το υπό σημαία Παναμά τάνκερ Kiku, το οποίο έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ μεταφέροντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη στόχευσαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν, με την κρατική ραδιοτηλεόραση (IRIB) να αναφέρει πως επλήγη πύργος τηλεπικοινωνιών, επικαλούμενη πληροφορίες από Ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο. Μετέδωσε επίσης πως βλήματα έπληξαν χωριό στο νησί Κεσμ, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.