Γαλλία: 74 θάνατοι από πνιγμό λόγω καύσωνα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών

Οι γαλλικές Αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη Γαλλία, εξαιτίας του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε τα στοιχεία αυτά, επισημαίνοντας ότι οι πνιγμοί σημειώθηκαν κυρίως σε μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες, καθώς και σε ιδιωτικές πισίνες, συχνά λόγω υδροπληξίας ή καρδιακής προσβολής.

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Διεθνή Νέα

γαλλία καύσωνας
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι γαλλικές Αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα, λόγω του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία.
  • Οι θάνατοι αυτοί σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό «σε μη εξουσιοδοτημένες, μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες: ποτάμια και μικρές λίμνες, μεταξύ άλλων», καθώς και σε ιδιωτικές πισίνες.
  • Ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι «υπάρχει ένα φαινόμενο υδροπληξίας, μερικές φορές από υπερδραστηριότητα», με πολλούς θανάτους να οφείλονται σε καρδιακή προσβολή.

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Οι γαλλικές Αρχές, κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα, λόγω του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα (27/6/2026), ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, σε συνέντευξή του.

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«Οι θάνατοι αυτοί σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, σε μη εξουσιοδοτημένες, μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες: ποτάμια και μικρές λίμνες, μεταξύ άλλων», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνοντας ότι υπήρξαν επίσης,«πνιγμοί σε ιδιωτικές πισίνες».

«Υπάρχει ένα φαινόμενο υδροπληξίας, μερικές φορές από υπερδραστηριότητα… Διαπιστώνουμε πολλούς θανάτους από καρδιακή προσβολή», πρόσθεσε στη συνέντευξη στην εφημερίδα Le Parisien, που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική της έκδοση.

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