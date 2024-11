Νέα Ζηλανδία: Μαορί βουλευτές διέκοψαν τις εργασίες του κοινοβουλίου – Χόρεψαν χάκα για να διαμαρτυρηθούν για αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο

Με έναν πρωτότυπο τρόπο βουλευτές προερχόμενοι από την φυλή των Μαορί επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν για ένα προς ψήφιση νομοσχέδιο στη διάρκεια της συνεδρίασης του κοινοβουλίου της Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με το Reuters, επρόκειτο για ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που θα επανερμήνευε μια συνθήκη 184 ετών μεταξύ των Βρετανών και των ιθαγενών Μαορί.

Η Συνθήκη του Ουαϊτάνγκι υπογράφηκε για πρώτη φορά το 1840 μεταξύ του Βρετανικού Στέμματος και περισσότερων από 500 αρχηγών των Μαορί και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα δύο μέρη συμφώνησαν να κυβερνούν. Η ερμηνεία των ρητρών του εγγράφου εξακολουθεί να καθοδηγεί τη νομοθεσία και την πολιτική μέχρι σήμερα.

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων της Νέας Ζηλανδίας, αλλά και ενός ξεχωριστού δικαστηρίου Μαορί διεύρυναν προοδευτικά τα δικαιώματα και τα προνόμια των Μαορί κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτό έχει δημιουργήσει διακρίσεις εις βάρος των μη ιθαγενών πολιτών.

Το κόμμα ACT Νέα Ζηλανδία, ο μικρότερος εταίρος της κυβερνώσας κεντροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού, παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα νομοσχέδιο για την κατοχύρωση μιας στενότερης ερμηνείας της συνθήκης Ουαϊτάνγκι στο νόμο.

Καθώς οι βουλευτές συγκεντρώθηκαν για μια προκαταρκτική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου την Πέμπτη, οι Μαορί βουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και άρχισαν να χορεύουν χάκα, έναν παραδοσιακό χορό των Μαορί που έγινε διάσημος από την ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας.

If you think US politics is crazy take a look at New Zealand. pic.twitter.com/4dKmP7YqK4

— Godzilla Trader 🦖 (@David_Tracey) November 14, 2024