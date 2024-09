Νέα Ζηλανδία: Φάλαινα παγιδεύτηκε σε προβλήτα – Καρέ καρέ η επιχείρηση απελευθέρωσής της – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Διασώστες απελευθέρωσαν τη Δευτέρα (16 Σεπτεμβρίου) μια νεαρή μπλε πυγμαία φάλαινα που είχε παγιδευτεί κάτω από έναν ιδιωτικό προβλήτα στο νησί Καγουάου στη Νέα Ζηλανδία.

Η φάλαινα «ήταν φανερά ανήσυχη» καθώς μια φορτηγίδα προσέγγισε τον προβλήτα για να αποσυναρμολογήσει την αποβάθρα, αλλά παρέμεινε ήρεμη καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας της Φύσης, προσθέτοντας ότι στη διαδικασία συμμετείχαν περιβαλλοντολόγοι, εργολάβοι και κάτοικοι της περιοχής.

Τελικά το ζώο απελευθερώθηκε γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα και κολύμπησε προς βαθύτερα νερά.

Η μπλε πυγμαία φάλαινα είναι ένα υποείδος της μπλε φάλαινας και κατοικεί στα νερά της Νέας Ζηλανδίας όλο το χρόνο. Οι πληθυσμοί των μπλε φαλαινών μειώθηκαν σημαντικά λόγω της φαλαινοθηρίας και περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) ως απειλούμενες με εξαφάνιση.

🐳 Watch: Pygmy blue whale freed from New Zealand wharf

In ‘highly unusual situation’, rescuers dismantle pier after mammal becomes stranded on Kawau Island

Read more ⬇️https://t.co/I9Fge2n08j pic.twitter.com/Srr5yIRciA

— The Telegraph (@Telegraph) September 19, 2024