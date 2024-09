Θύρα 13 για το περιστατικό με τον Αταμάν: «Δεν νιώθουμε την ανάγκη να πούμε συγγνώμη – Η στήριξή μας στον προπονητή και την ομάδα είναι αδιαμφισβήτητη»

Η Θύρα 13 πήρε θέση σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην Κύπρο στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», αλλά και τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση.

«Συγγνώμη δεν νιώθουμε την ανάγκη να πούμε κάπου. Η στήριξη και η αγάπη μας στον προπονητή και όλη την ομάδα μπάσκετ είναι αδιαμφισβήτητη», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της Θ.13:

«Η ΘΥΡΑ 13 είναι μια ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και σαν οικογένεια πάντα θα υποστηρίζει τα αδέρφια της και θα βγαίνει μπροστά ως ασπίδα, στους παίχτες, σε όσους είναι γύρω από την ομάδα αλλά και σε όλους αυτούς που μας κάνουν υπερήφανους ως σύλλογο! Ιστορικά πάντα θα τοποθετούμαστε υπέρ των αδικημένων λαών…

Συγγνώμη δεν νιώθουμε την ανάγκη να πούμε κάπου. Η στήριξη και η αγάπη μας στον προπονητή και όλη την ομάδα μπάσκετ είναι αδιαμφισβήτητη, αστείρευτη και η αγάπη αυτή για το τμήμα μας κάνει τρελούς!!! Κανείς δεν μπορεί να μπει εμπόδιο σε αυτό που έχει χτιστεί τους τελευταίους μήνες και τελειωμό δυστυχώς για πολλούς από εσάς δεν θα έχει».

Υπενθυμίζεται ότι στο Κλειστό “Τάσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία” ανέβηκε ένα πανό κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με την Μακάμπι, από τους οπαδούς του «τριφυλλιού», το οποίο έγραφε «50 χρόνια παράνομης κατοχής,… Κανένας δεν ξεχνά», με τον Εργκίν Αταμάν να εκδηλώνει σε ποστάρισμά του την αντίδρασή του, τονίζοντας ότι «τα γήπεδα δεν αποτελούν χώρους πολιτικής».

🇬🇷Panathinaikos basketball coach Ergin Ataman was thrown out of the club’s friendly with Maccabi Tel Aviv for complaining about his own fans’ banner protesting the Turkish occupation of Cyprus. pic.twitter.com/0go7p6ZPOI pic.twitter.com/tKquoVQLFv

«Είμαι ο Εργκίν Αταμάν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού στην περσινή “θρυλική” σεζόν την περσινή χρονιά. Υποστήριξα δυνατά το τουρνουά, επειδή πίστεψα ότι θα βοηθήσει στην ‘φιλία και την ειρήνη’ και ήρθα εδώ με πολύ θετικά συναισθήματα.

Την πρώτη ημέρα, μας υποδέχθηκαν θερμά στο αεροδρόμιο. Η αγάπη στα μάτια του κόσμου με έκανε πολύ χαρούμενο. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης που υπέγραψα αυτόγραφα, συνάντησα εκατοντάδες φίλους του μπάσκετ. Η ατμόσφαιρα της φιλίας και της ειρήνης ήταν υποσχόμενη για όλους εμάς.

Παρόλα αυτά, χθες στο γήπεδο, όπου ο αθλητισμός και η φιλία έπρεπε να επικρατήσουν, ένα πολιτικό πανό εμφανίστηκε από μία μικρή ομάδα ανθρώπων, που δεν θεώρησα ότι ταίριαζε με την φιλοξενία που βιώσαμε εκεί. Είχα μία αντίδραση για αυτή την συνθήκη με τον πιο δυναμικό τρόπο που μπορούσα για να τραβήξω την προσοχή εκεί.

Τα γήπεδα είναι μέρη για φιλία και ειρήνη, όχι πολιτική. Γνωρίζω πως οι άνθρωποι που “ανέβασαν” αυτό το πανό δεν θα επηρεάσουν τα συναισθήματα των χιλιάδων ανθρώπων που έχουν δείξει σε εμένα και την ομάδα μου αγάπη από την πρώτη μέρας μας εδώ (σ.σ. στην Κύπρο). Θα υπάρχει πάντα ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ μας.

Παρομοίως, οτιδήποτε κι αν γίνεται, η αγάπη μου για τους πραγματικούς φίλους του μπάσκετ θα είναι η ίδια. Διότι αυτό που μας φέρνει κοντά περισσότερο από καθετί είναι η κοινή μας αγάπη για το μπάσκετ.

Πιστεύω ότι ο αθλητισμός και η φιλία πάντα θα νικούν.

Εργκίν Αταμάν»

Ergin Ataman was ejected last night in the Panathinaikos vs Maccabi prep game, however the elephant in the room was a banner about the Cyprus Problem.

Coach Ataman issued the following statement about the issue. pic.twitter.com/PDUObeD1V3

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 17, 2024