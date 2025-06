ΝΑΤΟ: Αύξηση αμυντικών δαπανών στο 5%, προσήλωση στο Άρθρο 5 και μακροπρόθεσμη στήριξη της Ουκρανίας – Το κοινό ανακοινωθέν των κρατών-μελών

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύθηκαν να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές τους δαπάνες, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Ντόναλντ Τραμπ να μιλήσει για «μεγάλη νίκη».

Στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά την σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Χάγη, τα 32 μέλη της δεσμεύονται να επενδύσουν το 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του για την ασφάλεια στον ορίζοντα του 2035.

Συγκεκριμένα, οι νατοϊκοί σύμμαχοι θα αφιερώσουν «τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ» για τις stricto sensu στρατιωτικές δαπάνες και 1,5% επιπλέον για τις επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας με την ευρύτερη έννοια, όπως είναι η προστασία των κρίσιμης σημασίας υποδομών και των δικτύων.

Ο στόχος θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί, προειδοποίησαν πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες, όπως η Ισπανία που θεωρεί την αύξηση των αμυντικών δαπανών «παράλογη».Ομως ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε «μία μεγάλη νίκη για όλον τον κόσμο». Οι Σύμμαχοι θα δαπανούν «πολύ σύντομα» όσο και οι ΗΠΑ. «Τους ζήτησα εδώ και χρόνια αύξηση στο 5% και αυξάνουν σε 5%. Είναι φοβερό (…) Το ΝΑΤΟ θα γίνει πολύ δυνατό με μας», δήλωσε κατενθουσιασμένος ο αμερικανός πρόεδρος.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ επαναλαμβάνουν στο κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στην ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση επίθεση διώχνοντας τις ανησυχίες που είχε προκαλέσει η χθεσινή δήλωση του Τραμπ για το Αρθρο 5 και τις «πολλαπλές ερμηνείες του».

Τα μέλη του ΝΑΤΟ «επαναλαμβάνουν» επίσης την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, «η ασφάλεια της οποίας συμβάλλει στην δική μας» ασφάλεια και δηλώνουν ότι η Ρωσία αποτελεί «μακροπρόθεσμη απειλή».

Η βοήθεια προς την Ουκρανία ενσωματώθηκε στο 5% του ΑΕΠ των δαπανών για την ασφάλεια.

Στο επίκεντρο της νατοϊκής συνόδου κορυφής είναι και η συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τι μήνυμα θέλετε να του δώσετε; «Θα του πω {πώς είσαι;}. Βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, ποτέ δεν έπρεπε να βρεθεί σε τέτοια κατάσταση», είπε.

The Hague Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in The Hague#NATOsummit

— NATO (@NATO) June 25, 2025