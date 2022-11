Μουντιάλ 2022: Βίαια επεισόδια στις Βρυξέλλες μετά την ήττα του Βελγίου από το Μαρόκο – ΒΙΝΤΕΟ

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στις Βρυξέλλες μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Μαρόκου εναντίον αυτής του Βελγίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με «δεκάδες άτομα» να εξαπολύουν επιθέσεις σε δυνάμεις επιβολής του νόμου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ακόμη και πριν από το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα, στο κέντρο της πόλης «δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι φορώντας κουκούλες, αναζητούσαν αντιπαράθεση με την αστυνομία, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια», ανακοίνωσε η αστυνομία σε δελτίο Τύπου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ταραχοποιοί έκαναν χρήση ειδών πυροτεχνίας, έριχναν αντικείμενα και με ορισμένους οπλισμένοι με ξύλα, έβαλαν φωτιά σε δημόσιους δρόμους, καταστρέφοντας φωτεινούς σηματοδότες.

«Ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από βεγγαλικά», σύμφωνα πάντα με την αστυνομία που στη συνέχεια αποφάσισε να επέμβει με οχήματα με κανόνια νερού και με χρήση δακρυγόνων.

Στην αστυνομική επέμβαση κινητοποιήθηκαν εκατό αστυνομικοί, που δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα.

Η αστυνομία ζήτησε από τους κατοίκους και φιλάθλους να αποφεύγουν ορισμένες περιοχές του κέντρου της πόλης. Οι σταθμοί του μετρό έκλεισαν και δρόμοι αποκλείστηκαν.

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τα επεισόδια του απογεύματος. Η αστυνομία έχει ήδη επέμβει αποφασιστικά. Γι’ αυτό συμβουλεύω να μην έρχονται φίλαθλοι στο κέντρο της πόλης. Η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει τη δημόσια τάξη», αντέδρασε ο δήμαρχος Βρυξελλών Φιλίπ Κλος στο Twitter.

«Έχω διατάξει την αστυνομία να προβεί σε συλλήψεις των ταραχοποιών», πρόσθεσε.

Scenes in Brussels after the match. pic.twitter.com/cbnGL463dU

— World Cup Updates (@wc22updates) November 27, 2022