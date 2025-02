Μόναχο: 24χρονος Αφγανός ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε διαδηλωτές – Η αστυνομία εκτιμά ότι δεν ήταν ατύχημα

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο οδηγός του Mini Cooper που έπεσε νωρίτερα σήμερα πάνω σε ομάδα διαδηλωτών στο κέντρου του Μονάχου, είναι ένας 24χρονος Αφγανός.

Η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση (BR) στο μεταξύ, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, μεταδίδει ότι οι Αρχές δεν θεωρούν ότι επρόκειτο για ατύχημα. Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Markus Söder, δήλωσε πως «Υπάρχουν υποψίες ότι πρόκειται για επίθεση».

Στο σημείο ήταν συγκεντρωμένοι περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές στο πλαίσιο κινητοποίησης του συνδικάτου Ver.di και τουλάχιστον 20 άτομα έχουν τραυματιστεί, κάποια εκ των οποίων σοβαρά, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και παιδιά.



Η Süddeutsche Zeitung μετέδωσε νωρίτερα ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, αλλά η αστυνομία δεν έχει έως τώρα επιβεβαιώσει την πληροφορία.

BREAKING NEWS

A possible attack has shaken the Bavarian capital Munich. A driver allegedly drove a Mini Cooper into a crowd gathered for a strike demonstration organized by the Verdi service union. The suspect has been arrested. #Muenchen pic.twitter.com/b4qTR5sVzn

