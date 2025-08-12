Μητέρα πήγε την κόρη της στον οδοντίατρο για μία ακτινογραφία ρουτίνας – Αυτό που αποκαλύφθηκε την άφησε άφωνη

Μια συνηθισμένη επίσκεψη στον οδοντίατρο πήρε μια απροσδόκητη τροπή για μια μητέρα και την κόρη της στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ.

Όταν η Οφέλια (δεν είναι το πραγματικό όνομα κατόπιν αιτήματός της) πήγε την 13χρονη κόρη της σε έναν ορθοδοντικό προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία για να βάλει σιδεράκια, δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα εμφανιζόταν στην ακτινογραφία του στόματός της.

«Ο ορθοδοντικός επέστρεψε στο δωμάτιο και έβαλε τις ακτινογραφίες στην οθόνη», είπε η Οφέλια στο Newsweek. «Τις είδαμε όλοι ταυτόχρονα και πέρασαν αρκετά λεπτά προσπαθώντας να καταλάβουμε τι βλέπαμε».

Αυτό που έβλεπαν φαινόταν να είναι ένα μικρό κομμάτι μετάλλου που είχε σφηνωθεί στα ιγμόρεια της μύτης της κόρης της. Η Οφέλια δεν είχε ιδέα πώς βρέθηκε εκεί, αλλά η κόρη της ήξερε ακριβώς τι είχε συμβεί.

Ήθελε να κάνει τρύπα στη μύτη της

Η ιστορία ξεκίνησε έξι μήνες πριν, όταν η έφηβη, που μόλις είχε κλείσει τα 13, ζήτησε από τη μητέρα της να τρυπήσει τη μύτη της.

«Είχε μια φίλη που μόλις είχε κάνει τρύπα στη μύτη και αποφάσισε ότι ήθελε κι εκείνη», είπε η Οφέλια. «Όταν με ρώτησε, της είπα ότι έπρεπε να περιμένει μέχρι τα 16».

Το piercing είναι δημοφιλές στους νέους. Σύμφωνα με στοιχεία του Johns Hopkins Medicine, μεταξύ 27% και 42% των εφήβων έχουν κάνει κάποια τρύπα.

Αν και η Οφέλια είχε επιτρέψει στην κόρη της να τρυπήσει τα αυτιά της, το piercing στη μύτη της φαινόταν υπερβολή για την ηλικία της. Δεν ήξερε όμως ότι η κόρη της δεν σκόπευε να δεχτεί το «όχι».

«Έχει σοβαρή ΔΕΠΥ και, σχεδόν μηδενικό αυτοέλεγχο», είπε η Οφέλια. «Πήρε το σκουλαρίκι που είχε χρησιμοποιηθεί για το τρύπημα των αυτιών της και προσπάθησε να το περάσει στη μύτη της».

Προφανώς, συνιστάται οποιοσδήποτε θέλει να τρυπήσει κάποιο σημείο του σώματος να το κάνει μέσω επαγγελματία. Δυστυχώς, στην προκειμένη περίπτωση, η κόρη της Οφέλια επρόκειτο να πάρει το μάθημά της με τον οδυνηρό τρόπο.

Εισέπνευσε το σκουλαρίκι και κόλλησε στα ιγμόρεια

«Κάποια στιγμή, αποφάσισε να προσπαθήσει να το περάσει από μέσα», είπε η Οφέλια. «Δεν ξέρω αν φταίει ότι φταρνίστηκε ή κάτι άλλο, αλλά τελικά εισέπνευσε το σκουλαρίκι και κόλλησε στα ιγμόρεια της μύτης».

Το κορίτσι αντιμετώπιζε ένα δίλημμα. «Δεν είπε τίποτα γιατί εγώ της είχα πει να μην το κάνει και ντρεπόταν», είπε η Οφέλια. «Δεν το ένιωθε καθόλου και, με τον καιρό, απλώς το ξέχασε ή υπέθεσε ότι είχε κατέβει στο λαιμό της».

Όλα αυτά μέχρι την επίμαχη επίσκεψη στον ορθοδοντικό και την ακτινογραφία που αποκάλυψε τα πάντα. Η Οφέλια δημοσίευσε τις εικόνες των ακτινογραφιών στον λογαριασμό της στο Reddit, που έγιναν αμέσως viral.

Τα καλά νέα είναι ότι η ιστορία είχε αίσιο τέλος. «Μόλις καταλάβαμε τι ήταν και πώς βρέθηκε εκεί, τηλεφώνησα στον ΩΡΛ που της είχε αφαιρέσει τις αμυγδαλές πριν μερικά χρόνια, και εκείνος το αφαίρεσε με μία πολύ μακριά ιατρική λαβίδα», είπε η Οφέλια.

«Η κόρη μου δεν ένιωσε ποτέ πόνο και αντιμετώπισε την αφαίρεση αρκετά καλά, δεδομένων των συνθηκών».

Τώρα που όλα είναι φυσιολογικά, η Οφέλια λέει ότι, αν και αρχικά ήταν κάθετα αντίθετη, έχει μαλακώσει την άποψή της για το piercingβστη μύτη. «Η κόρη μου ακόμα δεν έχει τρυπήσει τη μύτη της. Ίσως φέτος», είπε.